Гога: Да никто тут никого не травит . Просто глупости и
А слезы в жалобах к редакции, пытаясь натравить одну независимую сторону на оппонента, пугалки прокуратурой и судами? А неспокойные ночи и переживания в поисках моих комментариев? Ври, да не завирайся .
Согласен, даже в прокуратуру писать собрались. Наша буря в стакане воды.Мнение граждан давно никого не интересует.Ещё вопрос интересовало ли где нибудь и когда нибудь. Это по сути выплеск эмоций эффективный лишь для своего психического здоровья. Когда человек не имеет возможности высказаться, можно серьёзно его подорвать. А при нынешнем уровне вербальной коммуникации слететь с катушек проще простого.
ЖИТЕЛИ ШЕБЕКЕНО О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ УКРАИНСКИХ ВРАГОВ Анна, Грайворон: Город — единственный в Белгородской области, который граничит с двумя Украинскими областями (Харьковская и Сумская). И он уже давно не живет, а существует. Если тихо с одного направления, то громко с другого! Летит всегда либо с Сумской, либо с Харьковской стороны. Бахает каждый день и от нас, и от них. С 3 июня наших детей начали вывозить в лагеря в разные области. «Артек» предложил принять их на два месяца. Вчера, например, из города выехали 300 человек. Большое количество людей уехали еще в самом начале спецоперации. Она начиналась именно с нашего города. Наши ребята заходили отсюда, поэтому тут, конечно, творилось светопреставление. Кто-то вернулся, кто-то нет.
22 мая был прорыв. ВСУ ходили по нашим улицам, стреляли в гражданские машины, в которых выезжали люди с детьми. Причем люди кричали, что в машине дети. Пострадало очень много людей. Сам район, конечно, очень небезопасен. Днем и ночью постоянные обстрелы, хлопки, громкие звуки. Затишье бывает на пару часов. Ребенок у меня дальше двора не ходит, потому что в случае чего надо быть ближе к подвалу. У нас дети не ходят на детские площадки.
22 мая прямо над моим домом ПВО сбила ракету. Это было очень громко и страшно. Соседи, которые просто проезжали мимо, закричали нам: «Запрыгивайте, и поехали». Уезжал весь город, полностью. Мы ничего не успели взять, только документы. Не успели даже взять какие-то личные вещи. Пробки на выезде были бешеные. Все ехали кто куда. Когда подъехали автобусы, большая половина города уже уехала на личном транспорте.
Сергей, житель Шебекино: Уехали мы из Шебекино 1 июня в шесть утра. Жена хотела раньше уехать, но всю ночь так гремело, что ни один человек в здравом уме не подъехал бы к нашему дому. С той стороны били из всего — это и РСЗО, и артиллерия. Били не прицельно, а просто по площадям. Выбрали район или квартал и бьют по ним, куда попадет. Очень подходит выражение «Как обезьяна с гранатой».
Ощущения не из приятных, городок настолько близко к границе, что слышны были выходы градов в нашу сторону, через секунды свист и самое страшное — разрыв, и вот в этот момент что-то происходит в тебе — не сказать, что страх, нет, просто какой-то ужас обреченности и бессилия. Началось это не вчера, а после перегруппировки в Харьковской области. С ноября прошлого года, не останавливаясь, обстреливали городки и веси Белгородской области, приграничье. Но это были, так сказать, укусы по сравнению с последними днями.
Короче, 2 июня грохотало всю ночь. А я в промежутках краткого затишья забивал в приложении Яндекса поиск такси, хотя понимал, что только глупец согласится на такой заказ. Мы не знали, что наши военные перекрыли все дороги в город. Открыт был только выезд. Сейчас мы уже благополучно добрались до Воронежа. Хотели снять здесь квартиру, но друзья предложили нам пожить пару месяцев в квартире их сына, который служит на Дальнем Востоке. Мы настояли, что коммунальные услуги будем оплачивать сами, так как не можем и не имеем морального права злоупотреблять гостеприимством.
Ольга, Белгородский район: Я пенсионерка, дети живут в другом регионе. Был хороший дом, ремонт, удобства, сад. Год назад, когда все началось, 24 февраля, у нас в области были прилеты по домам в поселке Майском. Все в шоке, никуда не дозвониться. Потом сообщили, где проходит эвакуация. Тогда она еще была по желанию, но по большей части кто хотел — тот уехал утром, и нужно было ждать, пока наберется автобус.
Ждать было страшно. Нашли человека, заплатили, довез до Белгорода с одной сумкой, больше не унести. Дальше — поездка в другой регион, жизнь втроем в однокомнатной квартире. Ждали, что все или быстро закончится, или какая-то помощь будет, вроде же обещали... Через пару месяцев после начала СВО сильно прилетело в дом, сообщили соседи. Приехала администрация поселковая, губернатор, ДНД (Добровольная народная дружина) и еще кто-то, посмотрели и уехали. Через пару месяцев еще раз прилетело, сильно, и в дом, и во двор, везде. Опять сообщили соседи, что приехала поселковая администрация, сфотографировали, сказали, что зафиксировали, и уехали.После второго прилета по дому стало понятно, что ремонту он уже не подлежит, имущество практически все в хлам. Что уцелело, то под слоем бетонной пыли и сверху залито дождем...
Светлана, поселок Журавлевка: Наш поселок — это частные дома. У всех было хозяйство, огород, все было. Только остались ни с чем. Мы уже полтора года живем кто в ПВР, кто снимает. Скот, птицу сказали куда-то сдать, порезать. Даже собак некуда вывезти. Так они у многих и бегают во дворах. Люди периодически под обстрелами пробираются, ездят их кормить, потому что жалко животных. Много домов в поселке разбомбили, от них ничего практически не осталось.
Наш дом еще две недели назад был вроде бы цел, сейчас не знаем. Судя по происходящему, возвращаться будет некуда. Компенсации в денежном эквиваленте за потерю имущества не предусмотрено, только в виде квартиры или дома. Но это все затягивается, если через год получим жилье, это будет хорошо.
Даже дети много чего начали определять — где наши работают, где сбито. Не думали, что у нас такая жизнь настанет. Вспоминать страшно. Готовим с мужем обед. Начался обстрел. Мы встали с ним в туалете, обнялись. Я плачу, мне страшно, дом трясется ходуном, мы понимаем, что стреляют где-то близко. Когда закончился обстрел, родители звонят и спрашивают — как вы там, что с вами? И говорят, что снаряды в 500 метрах от нас разрывались. После этого мы уехали.
Свой дом покидать тяжело, все непосильным трудом нажито. Мы с мужем небогатые люди — брали кредиты, расплачивались. Иногда были моменты, когда хлеба не на что купить было. И так многие в селе жили. И вот настал момент, что вроде бы все основное сделали, думаешь — ну все, сейчас заживем хорошо. А жизни нет. День прошел — уже хорошо.
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