Отправлено: - 17:20

Этот пункт пропуска не рассчитан на тот поток машин, что есть сейчас. А он увеличился

Дальнобойщик - о специалистах ДГД: «Ощущение, что к ним относятся, как к расходному материалу»

Цитата:Причину Валерий Сусаренко описал . Всё остальное не поможет . Если 10 лет назад 2 границы проходили за 40 мин. Машин ваще мало было. Щас их море. Водителей нехватает. Берут ВСЁ подряд .Цитата:Ваще неправда. Кто вам такое сказал? . Не разу не слышал грубости от специалистов из ДГД. Во сновном ругаются водители, злятся простояв по 15 часов а им говорят у тебя документы не в порядке и начинают ругатся. И то когда ругаются ДГД разговаривает спокойно и без нервов пытается объяснить водителю. А тот тупой. Я выше писал, берут щас ВСЕ подряд.