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Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46938
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 17:20
В прошлые выходные соцсети опять были завалены фото и видео с пункта пропуска «Кайрак» - безразмерная очередь фур в дикую жару. Так было, есть и будет? Ответ на этот вопрос мы начали искать больше месяца назад, отправившись на «Кайрак», в гущу событий.
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Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 17:20
Цитата:
Причину Валерий Сусаренко описал . Всё остальное не поможет . Если 10 лет назад 2 границы проходили за 40 мин. Машин ваще мало было. Щас их море. Водителей нехватает. Берут ВСЁ подряд .
Цитата:
Ваще неправда. Кто вам такое сказал? . Не разу не слышал грубости от специалистов из ДГД. Во сновном ругаются водители, злятся простояв по 15 часов а им говорят у тебя документы не в порядке и начинают ругатся. И то когда ругаются ДГД разговаривает спокойно и без нервов пытается объяснить водителю. А тот тупой. Я выше писал, берут щас ВСЕ подряд.
Этот пункт пропуска не рассчитан на тот поток машин, что есть сейчас. А он увеличился
Причину Валерий Сусаренко описал . Всё остальное не поможет . Если 10 лет назад 2 границы проходили за 40 мин. Машин ваще мало было. Щас их море. Водителей нехватает. Берут ВСЁ подряд .
Цитата:
Дальнобойщик - о специалистах ДГД: «Ощущение, что к ним относятся, как к расходному материалу»
Ваще неправда. Кто вам такое сказал? . Не разу не слышал грубости от специалистов из ДГД. Во сновном ругаются водители, злятся простояв по 15 часов а им говорят у тебя документы не в порядке и начинают ругатся. И то когда ругаются ДГД разговаривает спокойно и без нервов пытается объяснить водителю. А тот тупой. Я выше писал, берут щас ВСЕ подряд.
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 17:52
Ещё добавлю не много. Я же тоже вроде как гид)) есть такой переход, Жайсан мой любимый был. Это Актобе - Оренбург. Ещё год назад его я за 30 мин проходил. Туда мало кто ездил, по разным причинам. То сейчас там по 50 машинив очереди для маленького перехода это море. С начало войны очень много машин с югов. Узбекистан активизировался, киргизы тоже. Тоже самое и на кайраке происходит. Очень много перегонщиков с Китая тащат в Россию спец технику. Раньше такого не было.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26195
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 18:46
Мобиков отлавливают, на учет и тд, потом на войну.
Их очень много..
Их очень много..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25914
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:00
Цитата:
В КОстанае?...
111:
Их очень много..
Их очень много..
В КОстанае?...
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:05
Цитата:
drakon: В КОстанае?...Да. Блогер одного из них с Питера прячет у себя. Под предлогом помощи с него деньги берёт. Вот такая современая помощ? Если коротко, у кого деньги есть тому добро пожаловать, поможем чем сможем)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1308
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:19
В том же Карабалыкском районе есть ещё одна дорога на Россию закрытая с 90-х годов. От КПП перед Карабалыком не поворачиваешь направо, а едешь прямо на Бурли, Михайловку, Приречное, Казановку, Варну. По той дороге до Уфы через Магнитку быстрее на 1,5 часа ехать.
Вот могли бы в Приречном-Казановке ещё один пункт пропуска открыть.
А то запустили ЕАЭС, но половина международных (!) автодорог (экономических связей!) до сих пор закрыты.
[Исправлено: Тот самый, 08.06.2023 - 20:23]
Вот могли бы в Приречном-Казановке ещё один пункт пропуска открыть.
А то запустили ЕАЭС, но половина международных (!) автодорог (экономических связей!) до сих пор закрыты.
[Исправлено: Тот самый, 08.06.2023 - 20:23]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6114
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 20:25
департаменте госдоходов уверены, что заторы на границе случаются из-за российских пограничников.
Вот это уже наговор, я 28 мая пересекал границу, с нашей стороны очередь была чуть ли не до карабалыка. Моему удивлению не было предела, хотел поинтересоваться, но пассажиров автобуса пропустили без очереди и мы долго не задержались. Через сутки возвращаюсь, очередь стоит на месте, причем именно с нашей стороны
Вот это уже наговор, я 28 мая пересекал границу, с нашей стороны очередь была чуть ли не до карабалыка. Моему удивлению не было предела, хотел поинтересоваться, но пассажиров автобуса пропустили без очереди и мы долго не задержались. Через сутки возвращаюсь, очередь стоит на месте, причем именно с нашей стороны
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:34
Цитата:
сайлау курманов:Там обе стороны захлёбываются. Не справляются обе. Сегодня так, завтра по другому. Сегодня ДГД виновата. Завтра ренген у рф закоптил. Послезавтра , комп завис. Реально виновных щас нету. Выше писал. Переход уже пора расширять. Мир меняется.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1922
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:41
Цитата:
Упростить всех давно пора. И в ЕАЭС состоите и в чём то так ещё. К чему все эти заморочки? Я вот свободно по ЕС и не только передвигаюсь, без всякой подобной галематьи на границах. Понаставили дармоедов, стригут капусту, да ещё и на бюджете сидят. Гнать всех в шею. Пусть работу нормальную ищут. Полезное что делают.
Vit:
Реально виновных щас нету. Выше писал. Переход уже пора расширять. Мир меняется.
Реально виновных щас нету. Выше писал. Переход уже пора расширять. Мир меняется.
Упростить всех давно пора. И в ЕАЭС состоите и в чём то так ещё. К чему все эти заморочки? Я вот свободно по ЕС и не только передвигаюсь, без всякой подобной галематьи на границах. Понаставили дармоедов, стригут капусту, да ещё и на бюджете сидят. Гнать всех в шею. Пусть работу нормальную ищут. Полезное что делают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 985
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 20:43
Цитата:
Вы неверно поняли. Не "они относятся", а "к ним относятся".
Vit:
Дальнобойщик - о специалистах ДГД: «Ощущение, что к ним относятся, как к расходному материалу» Ваще неправда. Кто вам такое сказал? . Не разу не слышал грубости от специалистов из ДГД.
Дальнобойщик - о специалистах ДГД: «Ощущение, что к ним относятся, как к расходному материалу» Ваще неправда. Кто вам такое сказал? . Не разу не слышал грубости от специалистов из ДГД.
Вы неверно поняли. Не "они относятся", а "к ним относятся".
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:49
Цитата:
Эл-починно:Я уже писал. Между вами реальный союз. У нас нету. А вы можете спокойно в тапочках пройти границу. А у нас полная проверка. У нас нету союза.
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