Отправлено: - 19:10

111:

Где

Цитата:Под городом.В госзакупках, где чиновникам можно в сговоре с подрядчиком УКРАСТЬ бюджетные деньги, за использование этих денег не по целевему назначению, им (подрядчикам) ничего не бывает- нет им за это никакого НАКАЗАНИЯ.А если ты (сельхозник) берёшь те же бюджетные деньги в виде кредита на посевную или уборку, то за нецелевое использование денег, ты несёшь наказание в виде 25-кратного штрафа на сумму денег потраченных на посторонние нужды и в последующем тебя заносят в "чёрный" список и ты не получишь никакого кредита.И я знаю причину этого наказания: - ни один сельхозник не поделиться с чиновником - потому что как правило эти кредиты "короткие" (весной взял- осенью отдай, независимо : - есть урожай или нет урожая)) и отдавать сельхознику надо ОДНОМУ и ПОЛЮБОМУ.