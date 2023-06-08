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≡ «Деньги направили не туда, куда нужно» - Проблему с водоснабжением села в Костанайском районе прокомментировал Кумар Аксакалов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46938
«Деньги направили не туда, куда нужно» - Проблему с водоснабжением села в Костанайском районе прокомментировал Кумар Аксакалов
Отправлено: 08.06.23 - 18:35
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- Мы сейчас были на этом объекте и убедились, что эта проблема, к сожалению, по всей стране. Это связано с госзакупками - пока закон будет лояльный, а не жесткий, к сожалению, такие ситуации будут повторяться, - ответил аким области
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26195
Re: «Деньги направили не туда, куда нужно» - Проблему с...
Отправлено: 08.06.23 - 18:35
#1
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Где такой поселок, никогда не слышал..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4293
Re: «Деньги направили не туда, куда нужно» - Проблему с...
Отправлено: 08.06.23 - 19:10
#2
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Цитата:
111:
Где


Под городом.
В госзакупках, где чиновникам можно в сговоре с подрядчиком УКРАСТЬ бюджетные деньги, за использование этих денег не по целевему назначению, им (подрядчикам) ничего не бывает- нет им за это никакого НАКАЗАНИЯ.
А если ты (сельхозник) берёшь те же бюджетные деньги в виде кредита на посевную или уборку, то за нецелевое использование денег, ты несёшь наказание в виде 25-кратного штрафа на сумму денег потраченных на посторонние нужды и в последующем тебя заносят в "чёрный" список и ты не получишь никакого кредита.


И я знаю причину этого наказания: - ни один сельхозник не поделиться с чиновником - потому что как правило эти кредиты "короткие" (весной взял- осенью отдай, независимо : - есть урожай или нет урожая)) и отдавать сельхознику надо ОДНОМУ и ПОЛЮБОМУ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2248
Re: «Деньги направили не туда, куда нужно» - Проблему с...
Отправлено: 08.06.23 - 19:28
#3
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с.Московское ,это станция Озёрная, есть п. Озёрный 40 км по Фёдоровской трассе, а это чуть дальше
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