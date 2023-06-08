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«Деньги направили не туда, куда нужно» - Проблему с водоснабжением села в Костанайском районе прокомментировал Кумар Аксакалов
«Деньги направили не туда, куда нужно» - Проблему с водоснабжением села в Костанайском районе прокомментировал Кумар Аксакалов
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