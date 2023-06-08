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≡ Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46938
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 17:20
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В прошлые выходные соцсети опять были завалены фото и видео с пункта пропуска «Кайрак» - безразмерная очередь фур в дикую жару. Так было, есть и будет? Ответ на этот вопрос мы начали искать больше месяца назад, отправившись на «Кайрак», в гущу событий.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12626
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 17:20
#1
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Цитата:
Этот пункт пропуска не рассчитан на тот поток машин, что есть сейчас. А он увеличился

Причину Валерий Сусаренко описал . Всё остальное не поможет . Если 10 лет назад 2 границы проходили за 40 мин. Машин ваще мало было. Щас их море. Водителей нехватает. Берут ВСЁ подряд .
Цитата:
Дальнобойщик - о специалистах ДГД: «Ощущение, что к ним относятся, как к расходному материалу»

Ваще неправда. Кто вам такое сказал? . Не разу не слышал грубости от специалистов из ДГД. Во сновном ругаются водители, злятся простояв по 15 часов а им говорят у тебя документы не в порядке и начинают ругатся. И то когда ругаются ДГД разговаривает спокойно и без нервов пытается объяснить водителю. А тот тупой. Я выше писал, берут щас ВСЕ подряд.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12626
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 17:52
#2
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Ещё добавлю не много. Я же тоже вроде как гид)) есть такой переход, Жайсан мой любимый был. Это Актобе - Оренбург. Ещё год назад его я за 30 мин проходил. Туда мало кто ездил, по разным причинам. То сейчас там по 50 машинив очереди для маленького перехода это море. С начало войны очень много машин с югов. Узбекистан активизировался, киргизы тоже. Тоже самое и на кайраке происходит. Очень много перегонщиков с Китая тащат в Россию спец технику. Раньше такого не было.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26195
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 18:46
#3
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Мобиков отлавливают, на учет и тд, потом на войну.
Их очень много..
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