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Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
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