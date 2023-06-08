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≡ Взятки свыше полумиллиона тенге - Дело начальника управления кадровой политики ДЧС Костанайской области рассматривает суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46938
Взятки свыше полумиллиона тенге - Дело начальника управления кадровой политики ДЧС Костанайской области рассматривает суд
Отправлено: 08.06.23 - 15:27
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Согласно фабуле дела, Бауржан АЛИМБАЕВ брал со своих подчиненных деньги за прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, либо за перевод на другую должность.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25913
Re: Взятки свыше полумиллиона тенге - Дело начальника управления...
Отправлено: 08.06.23 - 15:27
#1
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Ну, ни - одного... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26195
Re: Взятки свыше полумиллиона тенге - Дело начальника управления...
Отправлено: 08.06.23 - 18:39
#2
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Суммы то в принципе небольшие..
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