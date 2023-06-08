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≡ "Все идет по плану?" - Как аким области замену теплотрасс в Рудном проверял
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46938
"Все идет по плану?" - Как аким области замену теплотрасс в Рудном проверял
Отправлено: 08.06.23 - 18:38
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Ремонт всех участков в рамках режима ЧС должны завершить до 1 июля. Плановые ремонты должны завершить до 1 августа, но ими будут заниматься уже компании из Астаны и Кызылорды. Кумар Аксакалов потребовал "делать все качественно сразу".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26195
Re: "Все идет по плану?" - Как аким области замену...
Отправлено: 08.06.23 - 18:38
#1
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Рудный весь в работе, трубы, асфальт, правда асфальт по два раза закатывают и криворуко очень..
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