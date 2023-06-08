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"Все идет по плану?" - Как аким области замену теплотрасс в Рудном проверял
"Все идет по плану?" - Как аким области замену теплотрасс в Рудном проверял
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