Отправлено: - 19:03

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Цитата:А ты токал себе заимел? Просто на югах с ребятами познакомился. Реальный каждый хвастается что по две жены имеет. По два дома. Молодцы конечно. У нас у русских не много по-другому)) девушка на вечер, зачем сразу женится.