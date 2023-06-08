Отправлено: - 16:56

saba:

Я предлагаю НГ составить петицию с предложением к правительству, решение о снятии статуса памятников истории проводить только после общественных слушаний, невзирая на статус собственности с обязательным широким освещением в СМИ.

Цитата:Хорошее предложение. Но создание петиций - это все-таки прерогатива гражданского сообщества. А СМИ должны писать о таких инициативах, что НГ с удовольствием и сделает.