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ЖИТЕЛИ ШЕБЕКЕНО О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ УКРАИНСКИХ ВРАГОВСветлана, поселок Журавлевка:Наш поселок — это частные дома. У всех было хозяйство, огород, все было. Только остались ни с чем. Мы уже полтора года живем кто в ПВР, кто снимает. Скот, птицу сказали куда-то сдать, порезать. Даже собак некуда вывезти. Так они у многих и бегают во дворах. Люди периодически под обстрелами пробираются, ездят их кормить, потому что жалко животных. Много домов в поселке разбомбили, от них ничего практически не осталось.Наш дом еще две недели назад был вроде бы цел, сейчас не знаем. Судя по происходящему, возвращаться будет некуда. Компенсации в денежном эквиваленте за потерю имущества не предусмотрено, только в виде квартиры или дома. Но это все затягивается, если через год получим жилье, это будет хорошо.Даже дети много чего начали определять — где наши работают, где сбито. Не думали, что у нас такая жизнь настанет. Вспоминать страшно. Готовим с мужем обед. Начался обстрел. Мы встали с ним в туалете, обнялись. Я плачу, мне страшно, дом трясется ходуном, мы понимаем, что стреляют где-то близко. Когда закончился обстрел, родители звонят и спрашивают — как вы там, что с вами? И говорят, что снаряды в 500 метрах от нас разрывались. После этого мы уехали.Свой дом покидать тяжело, все непосильным трудом нажито. Мы с мужем небогатые люди — брали кредиты, расплачивались. Иногда были моменты, когда хлеба не на что купить было. И так многие в селе жили. И вот настал момент, что вроде бы все основное сделали, думаешь — ну все, сейчас заживем хорошо. А жизни нет. День прошел — уже хорошо.