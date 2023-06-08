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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1921
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 13:49
#6076
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2244
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 14:46
#6077
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Специально для тех. кто любит сеять смуту на форуме из за границы.По поводу Каховской ГЭС объясняю на пальцах, если не понятно. Кто несёт ответственность за прорыв ГЭС, безусловно Российская Федерация. Во первых Россия объявила Херсонскую область частью РФ, во вторых Каховская ГЭС больше года находится под контролем РФ, в третьих такое большое водохранилище -это источник повышенной опасности. В четвёртых государство которое контролирует такой источник повышенной опасности для населения несёт полную ответственность за безопасное функционирование объекта и предохранять его от любой опасности,будь то террористический акт, прилёт ракеты, опасное превышение уровня воды и т.д. и т.п. Российская федерация с этой задачей не справилась. Это факт.Соответственно риторический вопрос : Кто виноват? Кто, что и как там взрывал,это уже потомки разберутся. а может не разберутся. как существовало три версии подрыва Берлинского метро в 1945 году, так и продолжает существовать. Никто обосновано не предоставил исчерпывающую версию случившегося, а прошло уже 78 лет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1921
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 14:48
#6078
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Цитата:
saba:
Специально для тех.

Специально, для тех, до кого не доходит. :lol:
Это Небензя в ООН.
ПС - да он заграницей, но у него работа такая :lol:
А террористов уничтожать нужно, над этим и работает СВО.

[Исправлено: Эл-починно, 08.06.2023 - 14:55]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2244
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 14:55
#6079
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Лично у меня большое раздражение вызывают личности , которые живут на Западе и рассуждают ЗДЕСЬ какой Запад плохой. Когда я где то бываю за границей всегда защищаю Казахстан, критикую только здесь.
А Небензя, у него должность определяет все его высказывания и поступки, если бы он говорил по другому , надо было бы гнать в три шей с работы, или сам должен был бы уйти. как это сделал, если не ошибаюсь его заместитель, во всяком случае работник миссии РФ при ООН.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1921
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 14:58
#6080
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Цитата:
saba:
Лично у меня большое раздражение вызывают личности , которые живут на Западе и рассуждают ЗДЕСЬ какой Запад

А что не так? какие то проблемы с этим? можем поговорить и об этом. Вам то наверное виднее... :lol:
ПС - если кто, что плохое напишет, дайте знать. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 08.06.2023 - 15:00]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:39
#6081
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Цитата:
saba:
По поводу терактов 11 сентября 2001 года в США объясняю на пальцах, если не понятно.

Кто несёт ответственность, безусловно США. Во первых все объекты находятся на территории США, во вторых все объекты находятся под контролем США, в третьих такие большие башни - это источник повышенной опасности. В четвёртых государство которое контролирует такой источник повышенной опасности для населения несёт полную ответственность за безопасное функционирование объекта и предохранять его от любой опасности, будь то террористический акт, прилёт ракеты, опасное превышение уровня воды и т.д. и т.п. США с этой задачей не справилась. Это факт. Соответственно риторический вопрос : Кто виноват? Кто, что и как там взрывал, это уже потомки разберутся. а может не разберутся. как существовало три версии подрыва Берлинского метро в 1945 году, так и продолжает существовать. Никто обосновано не предоставил исчерпывающую версию случившегося, а прошло уже 78 лет.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
917
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:39
#6082
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Цитата:
saba:
Кто несёт ответственность за прорыв ГЭС, безусловно Российская Федерация.

:-) "Логично". Если в дом влетит вражеская граната, то виноват сам хозяин дома.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:43
#6083
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Цитата:
Эл-починно:
если кто, что плохое напишет, дайте знать.


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1921
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:46
#6084
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Цитата:
Маркс:
Кто несёт ответственность

Шедеврально, рукоплещу стоя! :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2244
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:57
#6085
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Цитата:
Маркс:
Кто несёт ответственность, безусловно США.

Разве это кто то здесь оспаривает
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:58
#6086
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О как..
Пока в Рудном, зашел посмотрел, и меня берет гордость за хамячков, как их всех сплотило одно, ненависть перед врагом.
Так держать!
Пока тренируйтесь, пока я занят и пишите больше..
А то скоро у меня опять выходные..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7687
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:58
#6087
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Цитата:
saba:
хотел бы сказать ещё Гога

---Спасибо . Но уже все надоело . Новости смотрю , но не вникаю .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 16:00
#6088
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И это, друг друга поддерживать и в двести писятый раз кричать Рукоплещу стоя, это так мило..
Дорукоплескались, когда страну развалили, теперрь бедненькие рукоплескают в иностранном рукомойнике, потому что страны, где рукоплескали уже нет..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2244
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 16:03
#6089
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Цитата:
Гога:
Но уже все надоело

Тут только самая жаришка наступила, а Вы... :-o Как говорит мой новый сосед, всплаченными рядами быть надо :lol: шучу , конечно
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2244
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 16:10
#6090
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Цитата:
Skeptic:
. Если в дом влетит вражеская граната, то виноват сам хозяин дома.

А что кто уже , что то доказал? Пока налицо голословные обвинения сторон друг друга, как оно и должно быть, вы просто принимаете сразу на веру то, что Вам говорят из официальных российских источников.
Цитата:
Маркс:
Кто несёт ответственность, безусловно США.

Государство несёт ответственность за всё что происходит на его территории, а уж потом его дело как разбираться. Россия же прокричала на весь мир , что Херсонская область, это часть РФ. Тем более такой объект, там взрывчатку вагонами возить надо, или повторяется история с Салманом Радуевым, когда он до Буденновска на нескольких Камазах с боевиками и оружием добирался?
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