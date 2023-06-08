Отправлено: - 15:39

saba:

По поводу терактов 11 сентября 2001 года в США объясняю на пальцах, если не понятно.



Цитата:Кто несёт ответственность, безусловно США. Во первых все объекты находятся на территории США, во вторых все объекты находятся под контролем США, в третьих такие большие башни - это источник повышенной опасности. В четвёртых государство которое контролирует такой источник повышенной опасности для населения несёт полную ответственность за безопасное функционирование объекта и предохранять его от любой опасности, будь то террористический акт, прилёт ракеты, опасное превышение уровня воды и т.д. и т.п. США с этой задачей не справилась. Это факт. Соответственно риторический вопрос : Кто виноват? Кто, что и как там взрывал, это уже потомки разберутся. а может не разберутся. как существовало три версии подрыва Берлинского метро в 1945 году, так и продолжает существовать. Никто обосновано не предоставил исчерпывающую версию случившегося, а прошло уже 78 лет.