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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 13:49
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 14:46
Специально для тех. кто любит сеять смуту на форуме из за границы.По поводу Каховской ГЭС объясняю на пальцах, если не понятно. Кто несёт ответственность за прорыв ГЭС, безусловно Российская Федерация. Во первых Россия объявила Херсонскую область частью РФ, во вторых Каховская ГЭС больше года находится под контролем РФ, в третьих такое большое водохранилище -это источник повышенной опасности. В четвёртых государство которое контролирует такой источник повышенной опасности для населения несёт полную ответственность за безопасное функционирование объекта и предохранять его от любой опасности,будь то террористический акт, прилёт ракеты, опасное превышение уровня воды и т.д. и т.п. Российская федерация с этой задачей не справилась. Это факт.Соответственно риторический вопрос : Кто виноват? Кто, что и как там взрывал,это уже потомки разберутся. а может не разберутся. как существовало три версии подрыва Берлинского метро в 1945 году, так и продолжает существовать. Никто обосновано не предоставил исчерпывающую версию случившегося, а прошло уже 78 лет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 14:48
Цитата:
Специально, для тех, до кого не доходит.
Это Небензя в ООН.
ПС - да он заграницей, но у него работа такая
А террористов уничтожать нужно, над этим и работает СВО.
[Исправлено: Эл-починно, 08.06.2023 - 14:55]
saba:
Специально для тех.
Специально для тех.
Специально, для тех, до кого не доходит.
Это Небензя в ООН.
ПС - да он заграницей, но у него работа такая
А террористов уничтожать нужно, над этим и работает СВО.
[Исправлено: Эл-починно, 08.06.2023 - 14:55]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 14:55
Лично у меня большое раздражение вызывают личности , которые живут на Западе и рассуждают ЗДЕСЬ какой Запад плохой. Когда я где то бываю за границей всегда защищаю Казахстан, критикую только здесь.
А Небензя, у него должность определяет все его высказывания и поступки, если бы он говорил по другому , надо было бы гнать в три шей с работы, или сам должен был бы уйти. как это сделал, если не ошибаюсь его заместитель, во всяком случае работник миссии РФ при ООН.
А Небензя, у него должность определяет все его высказывания и поступки, если бы он говорил по другому , надо было бы гнать в три шей с работы, или сам должен был бы уйти. как это сделал, если не ошибаюсь его заместитель, во всяком случае работник миссии РФ при ООН.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 14:58
Цитата:
А что не так? какие то проблемы с этим? можем поговорить и об этом. Вам то наверное виднее...
ПС - если кто, что плохое напишет, дайте знать.
[Исправлено: Эл-починно, 08.06.2023 - 15:00]
saba:
Лично у меня большое раздражение вызывают личности , которые живут на Западе и рассуждают ЗДЕСЬ какой Запад
Лично у меня большое раздражение вызывают личности , которые живут на Западе и рассуждают ЗДЕСЬ какой Запад
А что не так? какие то проблемы с этим? можем поговорить и об этом. Вам то наверное виднее...
ПС - если кто, что плохое напишет, дайте знать.
[Исправлено: Эл-починно, 08.06.2023 - 15:00]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:39
Цитата:
Кто несёт ответственность, безусловно США. Во первых все объекты находятся на территории США, во вторых все объекты находятся под контролем США, в третьих такие большие башни - это источник повышенной опасности. В четвёртых государство которое контролирует такой источник повышенной опасности для населения несёт полную ответственность за безопасное функционирование объекта и предохранять его от любой опасности, будь то террористический акт, прилёт ракеты, опасное превышение уровня воды и т.д. и т.п. США с этой задачей не справилась. Это факт. Соответственно риторический вопрос : Кто виноват? Кто, что и как там взрывал, это уже потомки разберутся. а может не разберутся. как существовало три версии подрыва Берлинского метро в 1945 году, так и продолжает существовать. Никто обосновано не предоставил исчерпывающую версию случившегося, а прошло уже 78 лет.
saba:
По поводу терактов 11 сентября 2001 года в США объясняю на пальцах, если не понятно.
По поводу терактов 11 сентября 2001 года в США объясняю на пальцах, если не понятно.
Кто несёт ответственность, безусловно США. Во первых все объекты находятся на территории США, во вторых все объекты находятся под контролем США, в третьих такие большие башни - это источник повышенной опасности. В четвёртых государство которое контролирует такой источник повышенной опасности для населения несёт полную ответственность за безопасное функционирование объекта и предохранять его от любой опасности, будь то террористический акт, прилёт ракеты, опасное превышение уровня воды и т.д. и т.п. США с этой задачей не справилась. Это факт. Соответственно риторический вопрос : Кто виноват? Кто, что и как там взрывал, это уже потомки разберутся. а может не разберутся. как существовало три версии подрыва Берлинского метро в 1945 году, так и продолжает существовать. Никто обосновано не предоставил исчерпывающую версию случившегося, а прошло уже 78 лет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 917
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:39
Цитата:
"Логично". Если в дом влетит вражеская граната, то виноват сам хозяин дома.
saba:
Кто несёт ответственность за прорыв ГЭС, безусловно Российская Федерация.
Кто несёт ответственность за прорыв ГЭС, безусловно Российская Федерация.
"Логично". Если в дом влетит вражеская граната, то виноват сам хозяин дома.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:43
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:46
Цитата:
Шедеврально, рукоплещу стоя!
Маркс:
Кто несёт ответственность
Кто несёт ответственность
Шедеврально, рукоплещу стоя!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:57
Цитата:
Разве это кто то здесь оспаривает
Маркс:
Кто несёт ответственность, безусловно США.
Кто несёт ответственность, безусловно США.
Разве это кто то здесь оспаривает
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:58
О как..
Пока в Рудном, зашел посмотрел, и меня берет гордость за хамячков, как их всех сплотило одно, ненависть перед врагом.
Так держать!
Пока тренируйтесь, пока я занят и пишите больше..
А то скоро у меня опять выходные..
Пока в Рудном, зашел посмотрел, и меня берет гордость за хамячков, как их всех сплотило одно, ненависть перед врагом.
Так держать!
Пока тренируйтесь, пока я занят и пишите больше..
А то скоро у меня опять выходные..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7687
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 15:58
Цитата:
---Спасибо . Но уже все надоело . Новости смотрю , но не вникаю .
saba:
хотел бы сказать ещё Гога
хотел бы сказать ещё Гога
---Спасибо . Но уже все надоело . Новости смотрю , но не вникаю .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 16:00
И это, друг друга поддерживать и в двести писятый раз кричать Рукоплещу стоя, это так мило..
Дорукоплескались, когда страну развалили, теперрь бедненькие рукоплескают в иностранном рукомойнике, потому что страны, где рукоплескали уже нет..
Дорукоплескались, когда страну развалили, теперрь бедненькие рукоплескают в иностранном рукомойнике, потому что страны, где рукоплескали уже нет..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 16:03
Цитата:
Тут только самая жаришка наступила, а Вы... Как говорит мой новый сосед, всплаченными рядами быть надо шучу , конечно
Гога:
Но уже все надоело
Но уже все надоело
Тут только самая жаришка наступила, а Вы... Как говорит мой новый сосед, всплаченными рядами быть надо шучу , конечно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 16:10
Цитата:
А что кто уже , что то доказал? Пока налицо голословные обвинения сторон друг друга, как оно и должно быть, вы просто принимаете сразу на веру то, что Вам говорят из официальных российских источников.
Цитата:
Государство несёт ответственность за всё что происходит на его территории, а уж потом его дело как разбираться. Россия же прокричала на весь мир , что Херсонская область, это часть РФ. Тем более такой объект, там взрывчатку вагонами возить надо, или повторяется история с Салманом Радуевым, когда он до Буденновска на нескольких Камазах с боевиками и оружием добирался?
Skeptic:
. Если в дом влетит вражеская граната, то виноват сам хозяин дома.
. Если в дом влетит вражеская граната, то виноват сам хозяин дома.
А что кто уже , что то доказал? Пока налицо голословные обвинения сторон друг друга, как оно и должно быть, вы просто принимаете сразу на веру то, что Вам говорят из официальных российских источников.
Цитата:
Маркс:
Кто несёт ответственность, безусловно США.
Кто несёт ответственность, безусловно США.
Государство несёт ответственность за всё что происходит на его территории, а уж потом его дело как разбираться. Россия же прокричала на весь мир , что Херсонская область, это часть РФ. Тем более такой объект, там взрывчатку вагонами возить надо, или повторяется история с Салманом Радуевым, когда он до Буденновска на нескольких Камазах с боевиками и оружием добирался?
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