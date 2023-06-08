Отправлено: - 13:05

Алиса:

Он уже давно выезжает в Херсон (если не ошибаюсь) и вывозит оттуда животных.

Цитата:Да нет, это про зоопарк,хотя тоже жаль. там в Аскании Нова такие масштабы, частным зоопарком не справиться, смотрел ещё довоенный украинский фильм. Там тысячи разных животных, причём как то прижились совершенно экзотические, бизонов в Америке почти не осталось, а там большие стада. Я уж не говорю, про зебр, антилоп гну, овцебыков , куланов и сайгаков. Жаль , что такое уникальное место попало под войну. По моему тоже россияне захватили, может зверей то пожалеют.