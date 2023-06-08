Re: Под покровом закона о персональных данных - Кто, когда, кому...

Отправлено: - 12:29

Сейчас вроде как предполагается какой то сайт, на котором можно будет подавать петиции от народа. Я предлагаю НГ составить петицию с предложением к правительству, решение о снятии статуса памятников истории проводить только после общественных слушаний, невзирая на статус собственности с обязательным широким освещением в СМИ. у нас и так памятников материальной культуры раз, два и обчёлся, а если их сносить решением наших чиновников, в компетенцию, которых я абсолютно не верю. мы вообще останемся без ничего. Военкомат уже не вернёшь, хотя бы музей отстоять надо. Я уверен придёт завтра инвестор с большими деньгами понравится место в центре города и не устоит ни управление культуры, ни акимат и будет как улицей Павших борцов, которую депутаты просто продали президенту банка