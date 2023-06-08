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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 10:04
«Мне жалко только, что Гребенщиков* не с нами… Но он всегда был такой хитрован, на деньги заточенный. На Украине он „чесал“ и все время люлей получал — как ни гастроль, то какой-нибудь нацик пролезет в сквер, где он блеет, и надает ему лещей. Но Гребенщиков терпел — деньги-то текут… И здесь [в России] его терпели, привечали. И вот в первый месяц после начала СВО, когда он типа против „Мордора“ за все хорошее выступил, это вроде прокатило… А потом там [на Западе] это стало скучно, его рыжие кудри там примелькались, и их снова стали бить и гнать… Как результат, у них уже нехватка „баблоса“, все стали требовать с себя снятие звания иноагента. Но все равно Гребенщиков* — единственный, кого жалко. Он вовлеченный в мировой музыкальный процесс, он полифоничен и действительно интересен как творческая единица».Участник популярной в 1990-е годы группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов остается рок-н-рольщиком и сейчас, когда это уже не так модно. Поэт, музыкант и актёр поддерживает нашу армию, выступает с концертами в Донбассе и в зоне СВО. В интервью youtube-проекту «Так сказать» он рассказал, что думает о сегодняшней ситуации в нашем шоу-бизнесе и об уехавших коллегах по цеху
* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента
* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 10:07
To be continued ...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 10:37
Страшный «тиран» Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta , за публикацию в сети личных данных белорусских силовиков .Софья Сапега поблагодарила президента Белоруссии за помилование, назвав это вторым шансом."Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло", - цитирует Сапегу Белта.
Тяжело белорусам с таким диктатором.А тем временем в свободной и демократической Америке журналисту Джулиану Ассанжу грозит 170 лет тюрьмы за публикацию материалов об американских военных преступлениях на Ближнем Востоке.
Тяжело белорусам с таким диктатором.А тем временем в свободной и демократической Америке журналисту Джулиану Ассанжу грозит 170 лет тюрьмы за публикацию материалов об американских военных преступлениях на Ближнем Востоке.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 10:40
Илон Маск репостнул видео с Такером Карлсоном, где он обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, а еще и Зелю знатно обо..ал. Сейчас там уже 60 миллионов просмотров. В комментах украинского сегмента начался сущий ад!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 10:41
Лидеры афганского движения "Талибан" добились больших успехов в борьбе с опиумом. Би-би-си побывала в основных районах выращивания мака и имела эксклюзивный доступ в отдаленные провинции, где журналисты увидели, что фермеры либо не выращивали опийный мак, соблюдая запрет талибов, либо их посевы мака уничтожались, если они нарушали приказ.Это подтверждается исследованиями экспертов, которые проанализировали спутниковые снимки и заявили, что сокращение посевов опиума, вероятно, достигает 80%.Напомним, что во время вторжения США в Афганистан и до того времени пока американцы оттуда не ушли, страна была лидером по производству опиумного мака в мире, из которого делали героин.Взаимосвязь очевидна даже для корреспондентов BBC. США нужно много денег и героина.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 10:46
Цитата:
Да демократия она такая. Вместо того, что бы бороться с преступлениями, проще и удобней бороться с теми, кто эти преступления раскрывает. Как и в случае со Сноуденом. Вот ведь как бывает. Раскрыл преступное деяние, а наказывают не виноватых, а раскрывателя.
Маркс:
А тем временем в свободной и демократической Америке журналисту Джулиану Ассанжу грозит 170 лет тюрьмы за публикацию материалов об американских военных преступлениях на Ближнем Востоке.
А тем временем в свободной и демократической Америке журналисту Джулиану Ассанжу грозит 170 лет тюрьмы за публикацию материалов об американских военных преступлениях на Ближнем Востоке.
Да демократия она такая. Вместо того, что бы бороться с преступлениями, проще и удобней бороться с теми, кто эти преступления раскрывает. Как и в случае со Сноуденом. Вот ведь как бывает. Раскрыл преступное деяние, а наказывают не виноватых, а раскрывателя.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 10:51
«Все разговоры о том, что в Белом доме недостаточно информации (об ударах по шлюзам Каховской плотины – прим. ред.), ставят вопросы, в принципе, о ментальном здоровье», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду 7 июня в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.Она напомнила о том, как 29 декабря 2022 года украинский генерал Андрей Ковальчук в интервью газете Washington Post рассказал о том, что ВСУ еще в прошлом году нанесли пробный удар из американской реактивной системы залпового огня РСЗО HIMARS по одному из шлюзов Каховской плотины, чтобы сделать в нем отверстие и посмотреть, насколько поднимется вода в Днепре. При этом Захарова задалась вопросом, знает ли американская сторона об использовании своего оружия в отношении гражданской инфрастуктуры в третьих странах? «Это невозможно не заметить, это напечатала американская газета полгода назад», - отметила официальный представитель МИД РФ.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 10:54
To be continued ...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 11:14
Странно Марик! Собрались у тебя в ветке, те кого я перестал читать, если только это не касается меня. Наверное хотят , чтобы их опусы мне на глаза попались? Ну как вариант твою ветку хотят раскрутить
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