Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 10:04

«Мне жалко только, что Гребенщиков* не с нами… Но он всегда был такой хитрован, на деньги заточенный. На Украине он „чесал“ и все время люлей получал — как ни гастроль, то какой-нибудь нацик пролезет в сквер, где он блеет, и надает ему лещей. Но Гребенщиков терпел — деньги-то текут… И здесь [в России] его терпели, привечали. И вот в первый месяц после начала СВО, когда он типа против „Мордора“ за все хорошее выступил, это вроде прокатило… А потом там [на Западе] это стало скучно, его рыжие кудри там примелькались, и их снова стали бить и гнать… Как результат, у них уже нехватка „баблоса“, все стали требовать с себя снятие звания иноагента. Но все равно Гребенщиков* — единственный, кого жалко. Он вовлеченный в мировой музыкальный процесс, он полифоничен и действительно интересен как творческая единица».Участник популярной в 1990-е годы группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов остается рок-н-рольщиком и сейчас, когда это уже не так модно. Поэт, музыкант и актёр поддерживает нашу армию, выступает с концертами в Донбассе и в зоне СВО. В интервью youtube-проекту «Так сказать» он рассказал, что думает о сегодняшней ситуации в нашем шоу-бизнесе и об уехавших коллегах по цеху



* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента