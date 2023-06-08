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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12618
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:05
#6031
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Цитата:
saba:
Пришлось погуглить. Тоже теперь знаю это слово, буллинг) Саба да Марику в кайф от этого буллинга. Он тащится когда его буллингуют)) с него как с гуся вода.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:08
#6032
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Ну мы то своих не бросаем! :-)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:09
#6033
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сегодня утро такое прям "политически" буйное - дождик и снижение жары всех оживило :lol: :lol: :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:14
#6034
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Когда карьера важнее патриотизма. Дочь приезжала из Челябинска, работает в частной компании, два владельца настроены резко против СВО. Говорит, что за всё время с 24 февраля ни одного слова в поддержку СВО не прозвучало. И у них один уехал от мобилизации в Джетыгару, говорит достали уже местные почитатели Путина.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:16
#6035
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Цитата:
Алиса:
сегодня утро такое прям "политически" буйное -

Неа, как раз в жару всё началось, с призыва Таноми, сегодня просто отклик.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:18
#6036
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СКОТОБОЙНЯ ЕВРОПЫ
Кандидат в президенты США заявили о превращении Украины в скотобойню
Кеннеди-младший заявил, что власти США превратили Украину в скотобойню.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что действия американских властей привели к гибели сотен тысяч украинцев. Об этом он сказал в интервью журналисту Джордану Питерсону, видеозапись опубликована на YouTube.

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — сказал он. Кеннеди-младший отметил, что именно Соединенные Штаты втянули Украину в конфликт против России. По его словам, данный конфликт американские власти изображают «в виде комикса», который многие граждане страны «уже проглотили». Политик считает, что вся эта ситуация нужна Соединенным Штатам для продвижения собственных геополитических целей. Ранее Кеннеди-младший заявил, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, в том числе на Украине. Он подчеркнул, что разработка биологического оружия является экзистенциальной угрозой, наравне с искусственным интеллектом.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3011
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:21
#6037
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м-да.. у Z-комментаторов подгорает с каждым днём всё сильнее и сильнее. Неужели думают, что копипастинг из российских пропагандистских ресурсов поможет их кремлёвскому богу и остановит контрнаступление украинских войск?

[Исправлено: юля елиссева, 08.06.2023 - 10:24]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1912
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:24
#6038
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Цитата:
Vit:
Пришлось погуглить.

Учителя, или преподаватели, не уверен как правильно, они такие. Им гугл не нужен. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1912
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:27
#6039
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Цитата:
юля елиссева:
Неужели думают, что их копипастинг из российских пропагандистских ресурсов поможе

Ну как и ваш любимый копипаст, что тоже думает, что помогает Зеленскому? Тут хоть всё нейтрально и без предвзятых личных комментариев. Приятно читать просто. :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3011
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:27
#6040
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Цитата:
saba:
Неа, как раз в жару всё началось, с призыва Таноми, с

как раз таки жара на улице спала, цветочки во дворе поливать можно реже, так что есть время отдельным Z-комментаторам копипастингом российского агипропа заниматься :))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:30
#6041
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Цитата:
юля елиссева:
копипастингом

Блин вот ещё слово незнакомое, боюсь я таким доверять. Примерно смысл понимаешь, ну а вдруг не то?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2642
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:33
#6042
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Цитата:
saba:
Когда карьера важнее патриотизма. Дочь приезжала из Челябинска, работает в частной компании, два владельца настроены резко против СВО. Говорит, что за всё время с 24 февраля ни одного слова в поддержку СВО не прозвучало. И у них один уехал от мобилизации в Джетыгару, говорит достали уже местные почитатели Путина.

Да это ерунда! Вот я тоже слышал, что в Челябинске как-то свежемобилизованных повезли из городского военкомата в часть. Но в части не было еды и поэтому мобилизованных сразу расстреляли за городом. Мне это дочь офицера после чая рассказывала, которая наблюдала это лично.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:36
#6043
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ПАРШИВАЯ ОВЦА ВСЕ НАСТУПЛЕНИЕ ПОРТИТ!
Порошенко предупредил российский Генштаб о времени начала наступления ВСУ

В ночь на 8 июня украинские войска пошли в решающее наступление. Направлением главного удара, как и предупреждали многие эксперты, было выбрано Запорожское, то есть в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы в случае успеха разрезать нашу южную группировку и выйти к Азовскому морю. ВСУ атаковали всю ночь, волнами.

По докладам наших военкоров, все атаки к утру удалось отбить. ВСУ понесли огромные потери. Буквально за день до этой ночной атаки бывший президент Украины Петр Порошенко слил важную информацию. Он сказал, что главное наступление ВСУ начнется даже не в ближайшие дни, а в ближайшие часы. И не обманул.

Надо понимать, российский Генштаб эту информацию принял к сведению. Что говорит о том, что все предыдущие четыре дня активных боев по всей линии боевого соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (Артемовска), Новодонецкого и приграничных районов Белгородчины, были лишь прелюдией главного «наступа» ВСУ?

То, что в ночь на 8 июня Киев бросил на прорыв нашей обороны части 10-го армейского корпуса. Этот корпус был специально сформирован для главного наступления ВСУ. Он укомплектован западной техникой, личный состав обучен натовскими инструкторами. Киев берег этот корпус и не бросал его части на оборону того же Бахмута. И вот теперь 10-й корпус, включая 115-ю, 116-ю, 117-ю и 118-ю механизированные бригады, вооруженные немецкими танками «леопард», британскими «челленджер», всю ночь штурмовал российские позиции в районе Орехова.

Всю ночь военные репортеры и блогеры Александр Сладков, Даниил Безсонов, Андрей Руденко сообщали о ходе боев. Они публиковали короткие доклады с мест: «ВСУ прут, мы держимся», «ВСУ пошли в новую атаку, работает наша артиллерия и авиация», «ВСУ откатились, ждем новую атаку». Судя по всему, таких волн было четыре или пять.

Итог – наши части к утру 8 июня позиций не оставили, противник понес большие потери (надо ждать сообщений Минобороны России) и откатился назад. Оценивая решающий «наступ» ВСУ, военный блогер Алексей Суконкин написал в своем канале, что, бросив в бой свой стратегический резерв, ВСУ пошли в рискованный ва-банк. По его словам, «не добившись прорыва фронта ранее нанесёнными ударами, вопреки военной науке враг пытается организовать прорыв теми частями, которые должны были действовать по углублению и расширению прорыва в нашей прифронтовой полосе и ближнем тылу, но никак не на линии фронта».

Эксперт объяснил, что означает такое решение украинского командования. Главный резерв, тот же 10-й корпус, по военной науке ВСУ должны были бросать в бой там, где наши линии обороны были бы прорваны силами передовых частей. Однако такого прорыва мы не допустили, и ВСУ пришлось ударным кулаком пробивать нашу оборону. «Это примерно как если наступающая танковая рота в бою за рубеж обороны расстреливает свой боекомплект, - пишет Алексей Суконкин, - и когда она уже проламывает, проходит линию обороны, то обычно, те кто выжил, остаются без снарядов, и соответственно, наращивать свой достигнутый успех этой танковой роте уже нечем. Здесь нужны резервы. Тогда в углубление и расширение прорыва идёт вторая танковая рота, ранее не задействованная в штурмовой атаке и поэтому, не потрепанная в бою, имеющая полную заправку и боекомплект. И вот именно эта вторая рота решает последующие задачи наступления. То, как должен был решать задачи украинского наступления 10-й армейский корпус».

В итоге, отмечает эксперт, «враг израсходовал свою условную «первую роту» на штурмах, не добившись успеха, в отчаянии бросил на штурм вторую. А третьей роты у него нет. И даже если сейчас 10-й армейский корпус где-то прорвёт оборону, то вести дальнейшие действия врагу всё равно будет нечем». «А ведь бои пока идут только на первой линии обороны. А таких линий в Запорожье не одна, не две и не три. Выводы сделайте сами», - заключил Алексей Суконкин.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:37
#6044
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Цитата:
Маркс:
Да это ерунда!

Вы, лично можете не верить. А я как то привык доверять своей дочери.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 10:42
#6045
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Цитата:
юля елиссева:
контрнаступление украинских войск?

Меня если честно не радует ни наступ, ни контрнаступ. Переживаю за своих, которые там в этом самом контрнаступе. вернулось бы всё хотя бы к состоянию на 24.02.2022, но это уже ненаучная фантастика.Тут ещё Шойгу пугает потерями фантастическими 1:52, такого конечно не бывает.Но всё равно кто то погибнет.
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