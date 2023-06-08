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ПАРШИВАЯ ОВЦА ВСЕ НАСТУПЛЕНИЕ ПОРТИТ!Порошенко предупредил российский Генштаб о времени начала наступления ВСУВ ночь на 8 июня украинские войска пошли в решающее наступление. Направлением главного удара, как и предупреждали многие эксперты, было выбрано Запорожское, то есть в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы в случае успеха разрезать нашу южную группировку и выйти к Азовскому морю. ВСУ атаковали всю ночь, волнами.По докладам наших военкоров, все атаки к утру удалось отбить. ВСУ понесли огромные потери. Буквально за день до этой ночной атаки бывший президент Украины Петр Порошенко слил важную информацию. Он сказал, что главное наступление ВСУ начнется даже не в ближайшие дни, а в ближайшие часы. И не обманул.Надо понимать, российский Генштаб эту информацию принял к сведению. Что говорит о том, что все предыдущие четыре дня активных боев по всей линии боевого соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (Артемовска), Новодонецкого и приграничных районов Белгородчины, были лишь прелюдией главного «наступа» ВСУ?То, что в ночь на 8 июня Киев бросил на прорыв нашей обороны части 10-го армейского корпуса. Этот корпус был специально сформирован для главного наступления ВСУ. Он укомплектован западной техникой, личный состав обучен натовскими инструкторами. Киев берег этот корпус и не бросал его части на оборону того же Бахмута. И вот теперь 10-й корпус, включая 115-ю, 116-ю, 117-ю и 118-ю механизированные бригады, вооруженные немецкими танками «леопард», британскими «челленджер», всю ночь штурмовал российские позиции в районе Орехова.Всю ночь военные репортеры и блогеры Александр Сладков, Даниил Безсонов, Андрей Руденко сообщали о ходе боев. Они публиковали короткие доклады с мест: «ВСУ прут, мы держимся», «ВСУ пошли в новую атаку, работает наша артиллерия и авиация», «ВСУ откатились, ждем новую атаку». Судя по всему, таких волн было четыре или пять.Итог – наши части к утру 8 июня позиций не оставили, противник понес большие потери (надо ждать сообщений Минобороны России) и откатился назад. Оценивая решающий «наступ» ВСУ, военный блогер Алексей Суконкин написал в своем канале, что, бросив в бой свой стратегический резерв, ВСУ пошли в рискованный ва-банк. По его словам, «не добившись прорыва фронта ранее нанесёнными ударами, вопреки военной науке враг пытается организовать прорыв теми частями, которые должны были действовать по углублению и расширению прорыва в нашей прифронтовой полосе и ближнем тылу, но никак не на линии фронта».Эксперт объяснил, что означает такое решение украинского командования. Главный резерв, тот же 10-й корпус, по военной науке ВСУ должны были бросать в бой там, где наши линии обороны были бы прорваны силами передовых частей. Однако такого прорыва мы не допустили, и ВСУ пришлось ударным кулаком пробивать нашу оборону. «Это примерно как если наступающая танковая рота в бою за рубеж обороны расстреливает свой боекомплект, - пишет Алексей Суконкин, - и когда она уже проламывает, проходит линию обороны, то обычно, те кто выжил, остаются без снарядов, и соответственно, наращивать свой достигнутый успех этой танковой роте уже нечем. Здесь нужны резервы. Тогда в углубление и расширение прорыва идёт вторая танковая рота, ранее не задействованная в штурмовой атаке и поэтому, не потрепанная в бою, имеющая полную заправку и боекомплект. И вот именно эта вторая рота решает последующие задачи наступления. То, как должен был решать задачи украинского наступления 10-й армейский корпус».В итоге, отмечает эксперт, «враг израсходовал свою условную «первую роту» на штурмах, не добившись успеха, в отчаянии бросил на штурм вторую. А третьей роты у него нет. И даже если сейчас 10-й армейский корпус где-то прорвёт оборону, то вести дальнейшие действия врагу всё равно будет нечем». «А ведь бои пока идут только на первой линии обороны. А таких линий в Запорожье не одна, не две и не три. Выводы сделайте сами», - заключил Алексей Суконкин.