Смешно ей богу! Юджин решил пойти по стопам Паниковского и правительства РФ. Паниковский кричал: "А ты кто такой" , а правительство РФ столько обличало США за вмешательство во внутренние дела других стран( справедливо обличало), что решило пойти по их пути.Так и Юджин столько занимался обличительством словесного поноса от 111, что решил заняться тем же. Насчёт валяния под столом. Я не собираюсь отрицать очевидные вещи, что Путин знает намного больше меня, ему по должности положено знать то , что не знают простые люди. Но и то что врал не стесняясь это тоже факт. Кстати я ему совершенно не ставлю это в упрёк. Он преследует свои геополитические цели, хочет встать в один ряд с США по уровню влияния на весь остальной мир. Факты непоследовательных заявлений могу привести. Много писать не буду, самое главное и первое:" Мы не воюем с украинским народом и мы не хотим завоёвывать Украину и будем сохранять украинское государство" Про не завоевание можно судить по той поспешности с которой присоединили Запорожскую и Херсонскую области( оставим Донбасс за скобками) про то кто воюет против ВС РФ спросите у Пригожина, единственный наверное кто называет противника не нациками и боевиками, а уважительно противником( чего не ожидал от него), про сохранение украинского государства можно спросить у зам. секретаря СовБеза РФ и многочисленных депутатов как сената , так и ГосДумы
Новости агонирующей Украины! Политолог Павел Данилин прокомментировал взрыв русского аммиакопровода на Украине. По его словам, план клоуна Зеленского прост, но глуп: Украина при смерти - будем резать ногу.
Данилин прокомментировал подрыв украинской армией трубопровода, по которому Россия поставляла в Европу аммиак. По его словам, это было сделано, чтобы не идти на уступки Москве. Россия ранее объявила, что если русская часть "зерновой сделки" не будет выполнена, она выйдет из соглашения, которое выгодно Украине и Западу.
Москва требует, чтобы Европа сняла санкции с русского экспорта удобрений и другой сельхозпродукции, а Украина возобновила транзит аммиака через свою территорию.Смысл взрыва аммиакопровода прост. Украина понимала, что ей необходимо согласиться на его работу для продления "зерновой сделки".
С пиарной точки зрения это было очень плохо для Зеленского. Поэтому было решено отрезать себе ногу, - пишет Данилин в Telegram. Однако, взорвав аммиакопровод, украинцы навредили сами себе, считает политолог. Ведь теперь Россия может с чистой совестью выходить из "зерновой сделки", что будет колоссальным ударом по финансам Киева.
КЛОУН В ШОКЕ! Зеленский раскритиковал ООН В ООН разочаровали Владимира Зеленского правдой о Каховской ГЭС. По словам политика, организация "слишком дипломатична" в этом вопросе. Сегодня представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ближайшие часы ситуация в районе Каховской ГЭС может стать ещё хуже. Дело в том, что вода продолжает достаточно быстро подниматься, затапливая ещё больше населённых пунктов.
Однако украинский клоун Владимир Зеленский обиделся на правду от организации. Бывший комик утверждает, что пока представители ООН следят за ситуацией, они никак не реагируют на запросы о помощи из Незалежной. Мы не получили ответов. Я шокирован, - заявил Владимир Зеленский. Кроме того, президент-комик обвинил ООН в том, что представители организации якобы "слишком дипломатично" выражаются о ситуации в районе Каховской ГЭС.
Напомним, что украинские боевики подорвали Каховскую ГЭС в ночь на вторник. Однако киевский режим начал отрицать свою причастность к теракту, хотя угрозы по отношению к плотине звучали достаточно давно. При этом в Соединённых Штатах пообещали и дальше спонсировать Зеленского.
Украинские террористы попытались повторить каховский теракт в Белгороде. Под прицелом - водохранилище. ВСУ попытались повторить устроенный на Каховской ГЭС теракт в Белгородской области. Украинские военные прицельно бьют по Белгородскому водохранилищу, стремясь вызвать наводнение. Украинская армия целенаправленно обстреливает окрестности плотины Белгородского водохранилища в селе Графовка Шебекинского района. Как сообщает В среду украинские снаряды падали в 500 метрах от плотины. По всей видимости, украинская армия хочет повторить теракт, но теперь уже в Белгородской области.
Да ещё насчёт смешного,в качестве аргументов противная сторона( уже наверное можно так сказать) приводит почему то чьи то мнения. В основном официальные(заявления официальных лиц от Путина до Небензи) либо пропагандистские в общем удобные. Практически нет своих размышлений, анализа ситуации и выводов следующих из этого анализа.Единственный кто хочет как то разобраться это Вит и Виктор Янг, хотел бы сказать ещё Гога, но у него нелюбовь к 111 му затмила все геополитические вещи. Подспудно под всеми этими аргументами просматриваются только два тезиса. Россия всегда права, потому что она Россия. И второй. Как осмеливается Украина сопротивляться России, ведь это сама Россия! Положено было как только российские войска вошли в Украину, поднять лапки и громко закричать "Сдаёмся". Но она почему то не сдаётся и это бесит.Всё остальное и про 9 лет и про всё остальное вторично. Насчёт травли 111. Я забыл модное сейчас словечко, про школьников . когда собираются толпой одноклассников и травят одного, который не похож на всех, у кого отличное от всех мнение. Вы наверное заметили это форум НГ, на нём существуют правила и если редакция пропускает комментарии, в том числе и Ваши, значит они не нарушают эти правила. а уж тем более ( редакция сама себе не враг) не нарушают законодательство РК.
Кстати я заметил ещё упрёки в адрес редакции. На мой взгляд редакция сейчас ведёт себя безупречно. Если в начале были какие то статьи выражающие мнение журналистов, то сейчас редакция остаётся над схваткой А так всем добра! Миру мир!Про жвачку писать не буду.
УКРО-АМЕРИКАНСКИЕ ВОРЫ ДЕТЕЙ! В России призывают расследовать странную историю с вывозом американцами несовершеннолетних за границу.
Об этой операции рассказал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, подразделения ВСУ вывозят с территории Украины детей в США. Происходит это в несколько этапов: сначала сирот вывозят автобусами во Львов под охраной американского спецназа. Потом их направляют в Польшу. Там детей осматривают врачи в больнице Independent Public Hospital и направляют в пункт временного размещения (волонтёры называют его "Безопасным домом") в польских горах Бещады. И уже оттуда детей вывозят в США и устраивают в приёмные семьи.
Кива утверждает, что за этим киднеппингом стоит исполнительный директор американской компании Noetic International Inc Джонна Хоулмен и компания EXITUS.Американцы хорошо понимали, что рано или поздно информация об их деятельности всплывёт, поэтому сыграли на опережение, обвинив на весь мир Россию и раздув скандал, - отмечает экс-депутат Рады.
США придерживаются тактики "Лучший способ защиты - нападение". Именно поэтому они разогнали историю о том, что Россия якобы похищает у Украины детей, из-за которой МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Под "похищением" в данном случае подразумевается спасение детей - их эвакуация из зоны боевых действий с согласия родителей и опекунов. Таким образом Штаты отвлекли внимание всего мира от собственных преступлений.
Представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов в разговоре с Царьградом прокомментировал данную ситуацию. Он отметил, что нисколько не удивлён похищению детей американцами. Украина уже давно смотрит в рот своим заокеанским хозяевам и позволяет им делать на своей территории всё, что им заблагорассудится. Жители США и Европы всё равно ни о чём не узнают, так как их СМИ контролируются властями и тщательно фильтруют всю информацию. Любая критика в адрес Украины и США сразу же отметается, а вот голословные обвинения против России ставятся сразу на первые полосы. Это уже показала фейковая история с Бучей, вброс о вокзале в Краматорске (который якобы обстреляли русские войска, но на месте почему-то нашли обломки украинской ракеты) и так далее.
Про то, что ЦРУ вывозит детей, на Западе просто никто не будет говорить, а если кто и скажет, это тут же спишут на "кремлёвскую пропаганду". Украине же всё равно, куда и зачем вывозятся дети. Она уже неоднократно показывала, что её интересуют только земли, а не живущие на них люди.Поскольку идёт огромный поток лжи и дезинформации на Западе против России, они могут совершенно безнаказанно делать всё, что им заблагорассудится. В том числе, вывозить детей под какими-нибудь благовидными предлогами. И здесь, к сожалению, дети тоже становятся жертвами, - отметил эксперт. Украина разрешает США любые эксперименты. Это, в частности, подтверждают обнаруженные на Украине американские биолаборатории по разработке биооружия, где велась работа с опасными патогенами, которые способны вызвать эпидемию в случае утечки материала.
Как с этим бороться? Лидер общественно-политического движения "Объединение родителей" Инна Гориславцева в свою очередь отметила, что американцы пользуются правом сильного. Они давно развязали себе руки, заявив, что не признают никаких правил, кроме собственных (при этом продолжают требовать соблюдения международных правил от других). Никто ничего с этим сделать не может, поскольку США всё ещё являются мировым гегемоном, пусть страна и начала активно терять свои позиции. Единственный способ России бороться с этим, считает собеседница "Первого русского", это постоянно привлекать к американским преступлениям внимание на мировой арене, подтверждая их фактами.У нас должны быть неопровержимые доказательства и понимание того, что никто, кроме нас, на защиту этих детей не встанет. У нас нет никаких других правовых механизмов защитить ребятишек, которые не являются гражданами России, - отметила Гориславцева.
Да кстати,я бы ввёл в правила ещё один пункт, касающийся всех сторон. Нельзя заниматься прямым оскорблением глав государств, можно обсуждать политику, действия, но напрямую оскорблять? Хотя это должно идти от внутреннего воспитания, любой глава государства, как бы Вы к нему не относились это выбор целого народа, а народ ,любой, нужно уважать всегда.
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