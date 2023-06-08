Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 09:18

УКРО-АМЕРИКАНСКИЕ ВОРЫ ДЕТЕЙ!

В России призывают расследовать странную историю с вывозом американцами несовершеннолетних за границу.



Об этой операции рассказал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, подразделения ВСУ вывозят с территории Украины детей в США. Происходит это в несколько этапов: сначала сирот вывозят автобусами во Львов под охраной американского спецназа. Потом их направляют в Польшу. Там детей осматривают врачи в больнице Independent Public Hospital и направляют в пункт временного размещения (волонтёры называют его "Безопасным домом") в польских горах Бещады. И уже оттуда детей вывозят в США и устраивают в приёмные семьи.



Кива утверждает, что за этим киднеппингом стоит исполнительный директор американской компании Noetic International Inc Джонна Хоулмен и компания EXITUS.Американцы хорошо понимали, что рано или поздно информация об их деятельности всплывёт, поэтому сыграли на опережение, обвинив на весь мир Россию и раздув скандал, - отмечает экс-депутат Рады.



США придерживаются тактики "Лучший способ защиты - нападение". Именно поэтому они разогнали историю о том, что Россия якобы похищает у Украины детей, из-за которой МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Под "похищением" в данном случае подразумевается спасение детей - их эвакуация из зоны боевых действий с согласия родителей и опекунов. Таким образом Штаты отвлекли внимание всего мира от собственных преступлений.



Представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов в разговоре с Царьградом прокомментировал данную ситуацию. Он отметил, что нисколько не удивлён похищению детей американцами. Украина уже давно смотрит в рот своим заокеанским хозяевам и позволяет им делать на своей территории всё, что им заблагорассудится. Жители США и Европы всё равно ни о чём не узнают, так как их СМИ контролируются властями и тщательно фильтруют всю информацию. Любая критика в адрес Украины и США сразу же отметается, а вот голословные обвинения против России ставятся сразу на первые полосы. Это уже показала фейковая история с Бучей, вброс о вокзале в Краматорске (который якобы обстреляли русские войска, но на месте почему-то нашли обломки украинской ракеты) и так далее.



Про то, что ЦРУ вывозит детей, на Западе просто никто не будет говорить, а если кто и скажет, это тут же спишут на "кремлёвскую пропаганду". Украине же всё равно, куда и зачем вывозятся дети. Она уже неоднократно показывала, что её интересуют только земли, а не живущие на них люди.Поскольку идёт огромный поток лжи и дезинформации на Западе против России, они могут совершенно безнаказанно делать всё, что им заблагорассудится. В том числе, вывозить детей под какими-нибудь благовидными предлогами. И здесь, к сожалению, дети тоже становятся жертвами, - отметил эксперт. Украина разрешает США любые эксперименты. Это, в частности, подтверждают обнаруженные на Украине американские биолаборатории по разработке биооружия, где велась работа с опасными патогенами, которые способны вызвать эпидемию в случае утечки материала.



Как с этим бороться? Лидер общественно-политического движения "Объединение родителей" Инна Гориславцева в свою очередь отметила, что американцы пользуются правом сильного. Они давно развязали себе руки, заявив, что не признают никаких правил, кроме собственных (при этом продолжают требовать соблюдения международных правил от других). Никто ничего с этим сделать не может, поскольку США всё ещё являются мировым гегемоном, пусть страна и начала активно терять свои позиции. Единственный способ России бороться с этим, считает собеседница "Первого русского", это постоянно привлекать к американским преступлениям внимание на мировой арене, подтверждая их фактами.У нас должны быть неопровержимые доказательства и понимание того, что никто, кроме нас, на защиту этих детей не встанет. У нас нет никаких других правовых механизмов защитить ребятишек, которые не являются гражданами России, - отметила Гориславцева.