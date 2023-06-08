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Карачун:

таноми52: ты раздражаешь на форуме абсолютно ВСЕХ!

вы многовато на себя взяли. ничего страшного это характерная манера. однако лично я вполне себе ржу. как с него так и с его противников.

Цитата:Странно..Как, ты даже не обижаешься и не рвешь и мечешь по ночам, а на утро вытирая слезы, не думаешь жаловаться редакции, думая попробовать подавать на меня в суд?Честно, ты меня убил.Я же не для того стараюсь, чтоб с моих комментариев кто то ржал,Я привык выводить на эмоции, страдания, горечь поражений и вводить в какую то безысходность своих коллег по цеху, что мама не горюй, на СВО с горя идут!А ты кто таков?Характер наверно сильный?Мне даже обидно как то самому стало, что все плачут, а кто то ржет как конь..