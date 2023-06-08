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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 401 из 401«1...399400401
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 00:07
#6001
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Цитата:
111:
кто меня развлекать будет?

А жинку, что загнал уже? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 00:10
#6002
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Путин в беседе с Эрдоганом назвал разрушение плотины Каховской ГЭС варварской акцией
источник

[Исправлено: Эл-починно, 08.06.2023 - 00:11]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 00:17
#6003
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Где тот, который любит подчеркивать капсом слово МРАЗИ?
И с таким остервенением их говорит..
Представляю..
Вот, такой Z-патриотизм и нужен, если собрался бежать на войну.
Поддерживаю!
Иначе вас не погонишь кнутом туда..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 00:33
#6004
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Цитата:
Карачун:
таноми52: ты раздражаешь на форуме абсолютно ВСЕХ!
вы многовато на себя взяли. ничего страшного это характерная манера. однако лично я вполне себе ржу. как с него так и с его противников.

Странно..
Как, ты даже не обижаешься и не рвешь и мечешь по ночам, а на утро вытирая слезы, не думаешь жаловаться редакции, думая попробовать подавать на меня в суд?
Честно, ты меня убил.
Я же не для того стараюсь, чтоб с моих комментариев кто то ржал,
Я привык выводить на эмоции, страдания, горечь поражений и вводить в какую то безысходность своих коллег по цеху, что мама не горюй, на СВО с горя идут!
А ты кто таков?
Характер наверно сильный?
Мне даже обидно как то самому стало, что все плачут, а кто то ржет как конь..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 00:43
#6005
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Цитата:
111:
Честно, ты меня убил.

ну наконец то.
Цитата:
111:
Я же не для того стараюсь, чтоб с моих комментариев кто то ржал,

И сарказм пропал. :-x Цитата:
111:
Я привык выводить на эмоции, страдания, горечь поражений и вводить в какую то безысходность своих коллег по цеху, что мама не горюй, на СВО с горя идут!

Это без комментариев - паранойя
Что следующее подтверждает -
Цитата:
111:
А ты кто таков? Характер наверно сильный? Мне даже обидно как то самому стало, что все плачут, а кто то ржет как конь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:02
#6006
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Хех..
Мост то оккупанты начали подрывать еще 11 ноября..



То то, спецом подняли уровень и дальше дело рук специалистов..
А, сейчас досмотрю что там, но сдается что так.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:06
#6007
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Цитата:
111:
ост то оккупанты начали подрывать еще 11 ноября..

кому то точно пора спать :lol: такого бреда я ещё не слышал 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:07
#6008
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Тут видим напряжение.
К которому подвели оккупанты, чтобы сделать очередное военное преступление

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:09
#6009
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Цитата:
Эл-починно:
такого бреда я ещё не слышал

Ты не видишь взорванных пролетов?
Ну география это не твое..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:13
#6010
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Хм..
Оккупанты ачали осушать каховское водохранилище и не трогали краны с 15го! ноября.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:15
#6011
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Председатель движения Мы вместе с Россией, Рогов, еще 4 мая предупреждал, что хранилище переполнено..
Ну зачем кого то слушать, если решил сделать военное преступление?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:34
#6012
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Теперь ждем чего?
Конечно же разрушения Запорожской станции..
Там надеюсь все унитазы оккупанты украли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:51
#6013
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пропаганда врет своим z-патриотам, и они склевывают все, как маленькие петушки..
Кадр из прошлогоднего видео, которое выдали за новое, где уничтожают танки Леопарды

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:53
#6014
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Вот такие вот Леопарды



Жондир его величество
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:55
#6015
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Сколько Леопардов уничтожено..



Кстати в телеге Минобороны они так же стоят для счета..
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