Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 00:07
Цитата:
А жинку, что загнал уже?
111:
кто меня развлекать будет?
кто меня развлекать будет?
А жинку, что загнал уже?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 00:17
Где тот, который любит подчеркивать капсом слово МРАЗИ?
И с таким остервенением их говорит..
Представляю..
Вот, такой Z-патриотизм и нужен, если собрался бежать на войну.
Поддерживаю!
Иначе вас не погонишь кнутом туда..
И с таким остервенением их говорит..
Представляю..
Вот, такой Z-патриотизм и нужен, если собрался бежать на войну.
Поддерживаю!
Иначе вас не погонишь кнутом туда..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 00:33
Цитата:
Странно..
Как, ты даже не обижаешься и не рвешь и мечешь по ночам, а на утро вытирая слезы, не думаешь жаловаться редакции, думая попробовать подавать на меня в суд?
Честно, ты меня убил.
Я же не для того стараюсь, чтоб с моих комментариев кто то ржал,
Я привык выводить на эмоции, страдания, горечь поражений и вводить в какую то безысходность своих коллег по цеху, что мама не горюй, на СВО с горя идут!
А ты кто таков?
Характер наверно сильный?
Мне даже обидно как то самому стало, что все плачут, а кто то ржет как конь..
Карачун:
таноми52: ты раздражаешь на форуме абсолютно ВСЕХ!
вы многовато на себя взяли. ничего страшного это характерная манера. однако лично я вполне себе ржу. как с него так и с его противников.
таноми52: ты раздражаешь на форуме абсолютно ВСЕХ!
вы многовато на себя взяли. ничего страшного это характерная манера. однако лично я вполне себе ржу. как с него так и с его противников.
Странно..
Как, ты даже не обижаешься и не рвешь и мечешь по ночам, а на утро вытирая слезы, не думаешь жаловаться редакции, думая попробовать подавать на меня в суд?
Честно, ты меня убил.
Я же не для того стараюсь, чтоб с моих комментариев кто то ржал,
Я привык выводить на эмоции, страдания, горечь поражений и вводить в какую то безысходность своих коллег по цеху, что мама не горюй, на СВО с горя идут!
А ты кто таков?
Характер наверно сильный?
Мне даже обидно как то самому стало, что все плачут, а кто то ржет как конь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 00:43
Цитата:
ну наконец то.
Цитата:
И сарказм пропал. Цитата:
Это без комментариев - паранойя
Что следующее подтверждает -
Цитата:
111:
Честно, ты меня убил.
Честно, ты меня убил.
ну наконец то.
Цитата:
111:
Я же не для того стараюсь, чтоб с моих комментариев кто то ржал,
Я же не для того стараюсь, чтоб с моих комментариев кто то ржал,
И сарказм пропал. Цитата:
111:
Я привык выводить на эмоции, страдания, горечь поражений и вводить в какую то безысходность своих коллег по цеху, что мама не горюй, на СВО с горя идут!
Я привык выводить на эмоции, страдания, горечь поражений и вводить в какую то безысходность своих коллег по цеху, что мама не горюй, на СВО с горя идут!
Это без комментариев - паранойя
Что следующее подтверждает -
Цитата:
111:
А ты кто таков? Характер наверно сильный? Мне даже обидно как то самому стало, что все плачут, а кто то ржет как конь..
А ты кто таков? Характер наверно сильный? Мне даже обидно как то самому стало, что все плачут, а кто то ржет как конь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:02
Хех..
Мост то оккупанты начали подрывать еще 11 ноября..
То то, спецом подняли уровень и дальше дело рук специалистов..
А, сейчас досмотрю что там, но сдается что так.
Мост то оккупанты начали подрывать еще 11 ноября..
То то, спецом подняли уровень и дальше дело рук специалистов..
А, сейчас досмотрю что там, но сдается что так.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:06
Цитата:
кому то точно пора спать такого бреда я ещё не слышал
111:
ост то оккупанты начали подрывать еще 11 ноября..
ост то оккупанты начали подрывать еще 11 ноября..
кому то точно пора спать такого бреда я ещё не слышал
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:07
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:09
Цитата:
Ты не видишь взорванных пролетов?
Ну география это не твое..
Эл-починно:
такого бреда я ещё не слышал
такого бреда я ещё не слышал
Ты не видишь взорванных пролетов?
Ну география это не твое..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:13
Хм..
Оккупанты ачали осушать каховское водохранилище и не трогали краны с 15го! ноября.
Оккупанты ачали осушать каховское водохранилище и не трогали краны с 15го! ноября.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:15
Председатель движения Мы вместе с Россией, Рогов, еще 4 мая предупреждал, что хранилище переполнено..
Ну зачем кого то слушать, если решил сделать военное преступление?
Ну зачем кого то слушать, если решил сделать военное преступление?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:34
Теперь ждем чего?
Конечно же разрушения Запорожской станции..
Там надеюсь все унитазы оккупанты украли?
Конечно же разрушения Запорожской станции..
Там надеюсь все унитазы оккупанты украли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:51
Как пропаганда врет своим z-патриотам, и они склевывают все, как маленькие петушки..
Кадр из прошлогоднего видео, которое выдали за новое, где уничтожают танки Леопарды
Кадр из прошлогоднего видео, которое выдали за новое, где уничтожают танки Леопарды
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:53
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 01:55
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 4
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать