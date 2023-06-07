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Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз Аймак" тормозят реконструкцию котельной в Качаре. Когда работы завершат?
Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз Аймак" тормозят реконструкцию котельной в Качаре. Когда работы завершат?
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