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≡ Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз Аймак" тормозят реконструкцию котельной в Качаре. Когда работы завершат?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46932
Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз Аймак" тормозят реконструкцию котельной в Качаре. Когда работы завершат?
Отправлено: 07.06.23 - 17:45
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Запустить реконструированную котельную должны были еще в прошлом году. Но Бийский котельный завод из-за санкций против России своевременно не поставил необходимое оборудование, задержав контракт на полгода. Теперь же возникли проблемы в переговорах с поставщиком газа - АО "КазТрансГаз Аймак".
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
915
Re: Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз...
Отправлено: 07.06.23 - 17:45
#1
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Напольских ещё склад окатышей за город вынес бы...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26163
Re: Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз...
Отправлено: 07.06.23 - 17:51
#2
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Да уж, котлы на танки и нам не досталось..
Кстати, санкции там причем, каких то датчиков не хватает от стиральных машин?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
101
Re: Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз...
Отправлено: 07.06.23 - 17:54
#3
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Цитата:
111:
Кстати, санкции там причем, каких то датчиков не хватает от стиральных машин?

Я так понимаю, в первую очередь, возникли проблемы с оплатой этих котлов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26163
Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз Аймак" тормозят реконструкцию котельной в Качаре. Когда работы завершат?
Отправлено: 07.06.23 - 17:55
#4
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
понимаю, в первую очередь, возникли проблемы с оплатой этих котлов.

Так у нас же банки не под санкциями, да и в России не все под ними, ну может не понимаю
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
315
Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз Аймак" тормозят реконструкцию котельной в Качаре. Когда работы завершат?
Отправлено: 07.06.23 - 22:12
#5
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4384
Re: Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз...
Отправлено: 08.06.23 - 00:50
#6
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Неужели котельное оборудование и комплектующие к нему не выпускает тот же Китай или еще кто-то? Или денежку уже загнали?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1909
Re: Санкции против России и переговоры с АО "КазТрансГаз...
Отправлено: 08.06.23 - 00:57
#7
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//Но Бийский котельный завод из-за санкций против России своевременно не поставил необходимое оборудование, задержав контракт на полгода. Теперь же возникли проблемы в переговорах с поставщиком газа - АО "КазТрансГаз Аймак".//
Так в чём проблемы конкретно? В задержке контракта или в переговорах с поставщиками газа? :lol: Честнее нужно быть и конкретнее. 8-)
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