Vit: Щас он выступает по телеку и говорит опять что Россия взорвала эту ГЭС
Я не отслеживал слова Зеленского, сколько в его словах правды не знаю, я как то отслеживал слова Путина, но после 10 слова неправды бросил это занятие. а насчёт ГЭС, я сразу сказал, что стороны будут обвинять друг друга. Почитай мою переписку с Виктором Янг. Факт тот , что взрыв был невыгоден ни той , ни другой стороне. И дело даже не в людях, которые пострадали с той и другой стороны. Для Украины этот потоп перекрыл одно из направлений контрнаступления,для России вода смыла часть укреплений. Я так сильно подозреваю, были некоторые непроверенные слухи, что дамбу заминировали на всякий пожарный, ну а какая то ракета попала в заряд, ну или пьяный подполковник нечаянно нажал на кнопку( смотри допрос пленного взятого ЧВК "Вагнер"). Короче правды нам никто не скажет, есть сухие факты, ГЭС находилась под контролем ВС РФ, они обязаны были такое имущество беречь как зеницу ока, предусмотреть хоть теракт, хоть прилёт ракеты,хоть проделки марсиан. Они этого не сделали, так что. кто виноват. думай сам.
Легенда Киева о злых русских рушится на глазах Накануне произошло обрушение дамбы Каховской ГЭС. Она рухнула после череды обстрелов ВСУ. Западные СМИ сначала возопили о "злых русских", но потом сменили риторику. В Херсонской области в результате множественных ударов ВСУ по Каховской ГЭС произошло обрушение конструкции дамбы водохранилища. Поднявшийся уровень воды ниже по течению Днепра привел к затоплению городов и посёлков как на левом, так и на правом берегу. Местные власти сразу после произошедшего ввели режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация населения. При этом ВСУ продолжают наносить удары почти по всему левобережью.
Реакция Запада Киев, конечно же, сразу накинулся с обвинениями на Россию. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий украинского обстрела станции и при этом призвал "остановить Россию". Но тут внезапно пользователи Twitter обвинили самого украинского президента в подрыве Каховской ГЭС.Единственный террорист здесь - это ты, - высказались в Сети.
А следом удивили официальные лица США. Сначала представитель Белого дома Джон Кирби продемонстрировал удивительную сдержанность. Он поддерживать Украину не стал и отказался признавать причастность России. А затем и президент США Джо Байден промолчал. Точнее, он высказался о дальнейшей поддержке Киева, но упрекать никого в прорыве ГЭС не стал. Да и британский премьер Риши Сунак открестился от ситуации. Сказал, что, мол, рано кого-то обвинять.
А что же СМИ? Но то были политики. СМИ в таких вещах менее притязательны. Однако и западные медиа стали "переобуваться". Яркий пример - издание Bild. Немецкая ежедневная газета Bild убрала русских с обложки в связи с событиями вокруг Каховской ГЭС. Согласно первоначальной версии, "огромную плотину на Украине взорвала Россия". Через час журналисты исправились.В 9:23 - "Россия взорвала огромную плотину на Украине", а в 10:21 - уже "Огромная плотина взорвалась на Украине".
Сама собой взорвалась, - отметил автор телеграм-канала "Пул №3", комментируя заметку немецкой газеты.
Такер Карлсон, который был ведущим телеканала Fox News, тоже не остался в стороне. В эфире первого выпуска своего авторского шоу в Twitter тележурналист указал на вероятную ответственность Киева за произошедшее. Удар, ставший причиной разрушения, если он не был нанесён случайно, Карлсон назвал актом терроризма. Также Карлсон напомнил об интервью украинского генерала ещё в декабре 2022 года. Тогда генерал-майор украинских войск Андрей Ковальчук сказал, что Киев рассматривал возможность повреждения Каховской ГЭС, чтобы повысить уровень воды в Днепре.
И ВСУ даже проверили эту возможность. Тогда был нанесён удар из HIMARS по одному из шлюзов плотины: украинцы хотели посмотреть, сможет ли вода подняться на нужный уровень, чтобы препятствовать русским переправам.Как только всплывают факты, остаётся гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придёт к заключению о том, что скорее всего её взорвали украинцы, - подчеркнул Карлсон.
ООН "продинамил" Киев Любопытная реакция оказалась в ООН. Зеленского, который намеревался выступить на СБ ООН по видеосвязи, "продинамили". Причём собственные представители. Выяснилось, что Киев, просивший дать слово Зеленскому, отозвал свой же запрос. Зато выступили русские. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания, что диверсия ВСУ привела к разрушению дамбы ГЭС на реке Днепре и затоплению населённых пунктов, в том числе Новой Каховки.Россия считает, что Киев совершил атаку на Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба, - сказал Небензя. Также Россия настаивает на расследовании.
Так вот куда пропал Залужный: Самая фантастическая версия больше всего похожа на правду
Инсайдеры назвали главного противника начала контрнаступления ВСУ в окружении Зеленского. Им оказался совершенно неожиданный человек. Затянувшаяся история с многомесячными обещаниями хунты Зеленского начать контрнаступление ВСУ обрастает интересными подробностями. Выяснилось, что в окружении Зеленского есть человек, который уже полгода откладывал его начало.
Сложно поверить, но этим человеком оказался пропавший более месяца назад главком ВСУ Валерий Залужный. Инсайдеры утверждают, что с зимы 2023 года именно главком бандеровцев отговаривал Зеленского от много раз обещанного контрнаступления. Причина вовсе не в каком-то особом пацифизме генерала, а в том, что Залужный был крайне скептически настроен по отношению к активным операциям ВСУ на передовой и уверен, что ВСУ не готовы к атаке.
При этом Зеленскому всё сложнее сохранять выжидательную позицию и бесконечно колесить по миру в поисках поддержки. Ничего существенного летом Украина не получит, а Запад активно толкает Киев на проведение контрнаступления как можно скорее. Известно, что Киеву для удачного контрнаступления требуется больше времени, солдат, боеприпасов и запчастей к технике, а главное - нужны боевые самолёты. Однако советник президента США Джейк Салливан неоднократно подчёркивал, что истребители F-16 в контрнаступлении Киеву не понадобятся. В западных СМИ отмечается, что поставки истребителей на Украину могут начаться не ранее осени этого года, а в распоряжении Киева они могут оказаться ближе к зиме.
Зачем Куев взорвал ГЭС Прорыв плотины Каховской ГЭС обернулся большой бедой. Но произошло это не само собой, а по указанию Киева. Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания "Ленинградский доброволец" Герман Владимиров рассказал, зачем это было сделано.
"Никакой морали!" - подчеркнул он. По предварительным данным, удар по Каховской гидроэлектростанции ВСУ нанесли из реактивной системы залпового огня "Ольха". Разрушены 11 из 28 пролётов ГЭС. Вода из водохранилища хлынула вниз по течению. Затоплены четыре села: Корсунка, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери - и город Алёшки.
Герман Владимиров в беседе с "Народными новостями" подчеркнул, что киевский режим не считается ни с потерями, ни с последствиями своих действий. Им нужно было отвлечь внимание от провалов армии - отвлекли. Но так, что возникла угроза глобальной катастрофы, ведь были риски подтопления АЭС.
Но Украине всё равно, мы прекрасно знаем, кто руководит этим государством. Чем будет больше катастроф и жертв, тем им лучше. У них нет никакой морали и нравственности, - произнёс чиновник. Он добавил, что крупная техногенная катастрофа, подобная случившейся на Херсонщине, оставит необратимый след. Регион всегда славился своими плодородными землями. Теперь это в прошлом. Земля будет заражена, перестанет быть пригодной для сельского хозяйства.
Немцы за ампутированную Украину. Немецкое издание Die Welt сообщает, что западные страны продолжают вооружать ВСУ, однако внутренне они уже настроились на вариант с "ампутированной" Украиной, при котором Киеву придётся смириться с потерей территорий.
США и Европа постоянно говорят, что они намерены поддерживать украинскую армию оружием "столько, сколько потребуется", однако на самом деле всё зависит от того, какую цену Запад готов платить за этот конфликт, пишет портал "Народные новости" со ссылкой на Die Welt.
Автор статьи Кристоф Шильтц полагает, что западные страны всё больше склоняются к варианту с "ампутированной" Украиной, при котором Киеву придётся официально признать потерю своих территорий и заключить мир на этих условиях. Обозреватель обратил внимание, что решение о переговорах принимает не Украина, а её западные покровители.Это решение примут президент США Байден и главы правительств Британии, Франции и Германии, - отмечается в материале.
Примечательно, что сама Украина наотрез отказывается рассматривать любые другие условия, кроме как возвращение Россией всех регионов, включая Крым. Киев делает ставку на армию, надеясь силой отбить все потерянные земли, однако это очень рискованная стратегия. ВСУ полностью зависят от западных поставок оружия. Как только поставки прекратятся, Украина полностью проиграет в этом конфликте. Если переговоры могут гарантировать сохранение государства хотят бы в урезанном виде, то продолжение боевых действий может привести Киев к тотальному краху.
Преступники США и БРИТАНИИ - руководили подрывом ГЭС Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и Англия курировали подрыв Каховской ГЭС, а значит должны нести ответственность вместе с Киевом. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сегодня находится в Минске с рабочим визитом. В ходе встречи со своим коллегой - государственным секретарём Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем, Патрушев, в том числе, говорил о подрыве Каховской ГЭС.
Николай Патрушев заявил, что разрешение на подрыв ГЭС дали США, Англия, а также их партнёры по НАТО:США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции, - подчеркнул секретарь Совбеза России. - В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО. А раз кураторы были в курсе происходящего и, более того, разрешили бить по объекту, от и ответственность они должны разделить вместе с Киевом, заявил Николай Патрушев.
МРАЗИ из ВСУ обстреляли Молочанск из HIMARS В результате обстрела Молочанска из HIMARS есть погибший мирный житель.Вооружённые МРАЗИ Украины (ВСУ) ударили по Молочанску в Запорожской области из систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела погиб, по меньшей мере, один мирный житель. Информация уточняется, экстренные службы города работают на месте происшествия.Ещё один мирный житель с травмами разной степени тяжести был доставлен в больницу. Удар был нанесён по дому №83 на улице Луговой.
yudjin: Примечательно, что сама Украина наотрез отказывается рассматривать любые другие условия, кроме как возвращение Россией всех регионов, включая Крым. Киев делает ставку на армию, надеясь силой отбить все потерянные земли, однако это очень рискованная стратегия. ВСУ полностью зависят от западных поставок оружия
Это тот пункт, чем и было принято решение о начале СВО. Если бы Россия стерпела и прождала ещё пол года - год. То вся эта вооружённая масса обрушилась бы на границы России и Крым в том числе. Но не всем это дано понять. ПС- Зеленский что то там обещал, до выборов, может кто забыл уже?
---Да , пришли к общему мнению -что Путин и Россия это не одно и то же.Но этот понос от - и главное - сплошные глупости , не -а , это выше моего разума .Я даже не желаю здесь по этой что - то комментировать .Вот хотел написать спокойно , но модеры воспримут на свой счёт .И удалят .А 111 - это джокер редакции
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