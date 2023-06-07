Отправлено: - 20:32

Vit:

Щас он выступает по телеку и говорит опять что Россия взорвала эту ГЭС

Цитата:Я не отслеживал слова Зеленского, сколько в его словах правды не знаю, я как то отслеживал слова Путина, но после 10 слова неправды бросил это занятие. а насчёт ГЭС, я сразу сказал, что стороны будут обвинять друг друга. Почитай мою переписку с Виктором Янг. Факт тот , что взрыв был невыгоден ни той , ни другой стороне. И дело даже не в людях, которые пострадали с той и другой стороны. Для Украины этот потоп перекрыл одно из направлений контрнаступления,для России вода смыла часть укреплений. Я так сильно подозреваю, были некоторые непроверенные слухи, что дамбу заминировали на всякий пожарный, ну а какая то ракета попала в заряд, ну или пьяный подполковник нечаянно нажал на кнопку( смотри допрос пленного взятого ЧВК "Вагнер"). Короче правды нам никто не скажет, есть сухие факты, ГЭС находилась под контролем ВС РФ, они обязаны были такое имущество беречь как зеницу ока, предусмотреть хоть теракт, хоть прилёт ракеты,хоть проделки марсиан. Они этого не сделали, так что. кто виноват. думай сам.