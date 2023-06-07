Оккупанты - это люди, оккупирующие (захватывающие силой) не принадлежащие им по закону территории. Оккупантами могут быть как войска какой-нибудь страны, напавшие на чужие земли с целью их захвата (например фашистские оккупанты во времена Великой Отечественной войны), так и просто группа людей, незаконно захвативших, к примеру, чью-то жилплощадь.
О, как классно.. На меня Уважаемый собрался в суд подавать.. За то, что я выступаю против войны и против убийства мразями детей.. Посмотрим. Просто пугалки меня не интересуют. Раз сказал, должен сделать. Так что да, ждем небольшой гнили от наших прекрасных z- патриотов, которые одобряют уничтожение Украины как государства..
Абсолютно согласен , детей убивают мрази, конченые нацисты. Уже 9 лет это продолжается То прячутся за спинами мирных граждан, то расстреливают машины с детьми покидающие города. То детские пляжи где отдыхают мирно родители с детьми. Теперь вот органы продают на запад.СК РФ собирает и уже собрало кучу фактов. И западу вместе нацистами неотмытся во век.
Взрыв изнутри - вероятная причина разрушения Каховской ГЭС, - The New York Times По имеющимся доказательствам эксперты предполагают, что взрыв Каховской дамбы был совершен преднамеренно изнутри. Так как даже прямое попадание извне не повлекло бы за собой такие последствия и разрушения, уверен эксперт по взрывчатым веществам Ник Глумак.Сначала Каховская плотина была прорвана посередине, рядом с электростанцией, примыкающей к удерживаемому Россией берегу. Оба конца дамбы казались целыми, но с течением дня плотина все больше и больше разрушалась.Внутренний взрыв более вероятен, так как повлек за собой разрушения плотины - массивной конструкции из железобетона, строительство которой было завершено в 1956 году. Взрыв в замкнутом пространстве, когда вся его энергия направлена на строение вокруг него, нанесет наибольший ущерб. Внешний взрыв бомбы или ракеты оказал бы на плотину лишь небольшую часть своей силы
Виталий недавно читал отзыв жительницы Харькова на обстрелы Белгорода. Кроме всего прочего она озвучила цифру убитых детей в Харьковской только области 76 детей с начала СВО. А сколько по всей Украине? Безусловно жалко и детей Донбасса, но цифра в одной области уже приблизилась к детям похороненным на Аллее Ангелов в Донецке А дети увезённые от живых родителей в Россию? Это как назвать? И ведь по большому счёту никто не опроверг. Почитай интервью уполномоченного по делам детей РФ про этих детей. Да они ещё пока не любят Россию, но мы их перевоспитаем. Это уже вообще по каким то волчьим законам.Так что не будем делать выводов поспешных, такая гниль эта война
Лавров: Мы – мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы, где мы были бы частью того мирового большинство, которое американцы, англосаксы и их союзники просто эксплуатировали, как это было в колониальные времена. Проще говоря, хотят жить за чужой счет. У нас теплились надежды после того как исчез Советский Союз, что мы теперь совсем не противники, как это заявлялось, что НАТО никогда не будет расширяться. Лгали и продолжали лгать все эти годы по любому вопросу, который, так или иначе, достигался с ними в контексте договорённостей о равной безопасности, даже видимости равной безопасности. Ничто не срабатывало! Ни обещание, что НАТО не будет расширяться, а когда это произошло, ни что на территории новых членов не будет никакой военной инфраструктуры. Как не сработали и посреднические усилия в феврале 2014 года, когда подписали бумагу, а наутро произошёл госпереворот. Как не сработали и Минские договорённости, несмотря на то, что их утвердил Совет Безопасности ООН. В прошлом году признались Меркель и Олланд, что они не собирались ничего выполнять. Нужно было время накачать Украину оружием против России.Поэтому мы с этим «золотым миллиардом», как они сами себя называют, уже всё поняли. Даже если у кого-то какие-то сомнения оставались, их больше нет. Насчёт Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано, что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе «бок о бок». Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы хотим своего.
Мирные люди разве переходят чужие границы с оружием в руках? И мирные люди разве упражняются в бомбометании и в артиллерийских обстрелах. Наконец мирные люди разве присоединяют к себе земли других государств , проведя наспех референдумы, даже не дожидаясь конца боевых действий. лавров подался в юмористы?
Вот ты адекватный человек в отличии от твоего друга Марика скажи мне вот господин Зеленский хоть раз правду сказал? На тех же выборах? . Помнишь он обвинил Россию что она ударила по польским фермерам а в итоге оказалось врёт.. И много и много можно вспомнить. Щас он выступает по телеку и говорит опять что Россия взорвала эту ГЭС. Я незнаю как тебе, но мне тошно его слушать и на него смотреть. Лживый он.
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