Отправлено: - 19:10

saba:

Знаете ли я лично не давал Вам своего разрешения выступать здесь и от моего имени тоже.

Цитата:О, простите!Я действительно не учла, что у вас с ним родство душ!Приношу извинения и тем, кто испытывает удовольствие от чтения его постов!