Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 19:25

Лавров: Мы – мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы, где мы были бы частью того мирового большинство, которое американцы, англосаксы и их союзники просто эксплуатировали, как это было в колониальные времена. Проще говоря, хотят жить за чужой счет. У нас теплились надежды после того как исчез Советский Союз, что мы теперь совсем не противники, как это заявлялось, что НАТО никогда не будет расширяться. Лгали и продолжали лгать все эти годы по любому вопросу, который, так или иначе, достигался с ними в контексте договорённостей о равной безопасности, даже видимости равной безопасности. Ничто не срабатывало! Ни обещание, что НАТО не будет расширяться, а когда это произошло, ни что на территории новых членов не будет никакой военной инфраструктуры. Как не сработали и посреднические усилия в феврале 2014 года, когда подписали бумагу, а наутро произошёл госпереворот. Как не сработали и Минские договорённости, несмотря на то, что их утвердил Совет Безопасности ООН. В прошлом году признались Меркель и Олланд, что они не собирались ничего выполнять. Нужно было время накачать Украину оружием против России.Поэтому мы с этим «золотым миллиардом», как они сами себя называют, уже всё поняли. Даже если у кого-то какие-то сомнения оставались, их больше нет. Насчёт Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано, что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе «бок о бок». Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы хотим своего.