а я за СВО/войну (называйте это как хотите), только по двум причинам: 1. в Украине (по мне верно "в", а не "на") начиная с 30-х годов были нацисткие движения с которыми боролся СССР и кототрых поддерживал запад. 2. на протяжении многих лет США и "западные партнёры" спокойно вторгались в др. независимые гос-ва, устраивали мятежи и пр. - тогда почему одним можно, а другим нет. это как в коммуналке олин сосед устраивает деьоши, ворует у др.сосеоей - все молчат, тут второй сосед решил поскандалить. и вся коомуналка даже тот первый сосед - давай призывать к справедливости и обзывать второго соседа хулиганом и пр. единствено, что РФ затеяло это без особого плана, и как результат уже 1.5 года ни туда ни сюда.
Я тоже против того, что бы флуд загаживали всякими фейками с каких либо болот, будь, то ватное или ещё какое. Противно всё это уже. Если бы там хотя бы попытка обсуждения была, то можно было бы ещё как то понять. Но это всё "сыпется" с какой то радостью даже и вовсе не для обсуждения, а для провокаций. Поддерживаю Таноми52.
Русский оппозиционный чат. С саркастическим уклоном. Чем не угодил? Предлагаешь не сочувствовать и русским и украинцам в этой безумной братоубийственной бойне? У меня до сих пор живет русский с Питера, которому я хорошо помогаю, которому сделал даже ВНЖ и скоро приезжает его братишка, от войны. Предлагаешь делать вид, что ничего этого нет? И да, сочувствую и украинцам тоже. Нельзя? И да, я очень хорошо им помогаю, делаю ВНЖ уже третьему Это когда арестовывают твою квартиру минимум на год. Кто то может похвастать помощью русским, россиянам, распространяя обо мне клевету, что я их ненавижу как народ? Если кто хочет, может убедиться этому, сходим до него. Он мне шикарный ковер подарил еще за это, я скидывал..
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