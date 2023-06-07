НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 396 из 397«1...394395396397»
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 10:36
#5926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
А вы тут удивляетесь, что украинские нацисты пытаются разрушить Каховскую ГЭС.

Какой же Вы упорный, тут просто обсуждают варианты разрушения, а у Вас сразу виновный найден. По данным спутниковой съемки первый взрыв был в машинном отделении ГЭС, находившемся под полным контролем Росгвардии, но мы же здесь не пытаемся огульно обвинить ВС РФ. В том то и дело, что пострадали от этого обе стороны, поэтому Виктор и задаётся вопросом"Зачем". Контрнаступление ВСУ на этом участке стало совершенно невозможным, несмотря на то, что вода смыла немало российских укреплений, ущерб обеим сторонам нанесён колоссальный. Но конечно власти обеих сторон будут обвинять друг друга в этой экологической катастрофе.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 12:34
#5927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картинка



Что мы тут видим, нет пролетов.
Вот эту вот половинку взорвали оккупанты, чтоб украинцы туда не зашли.
Ну а потом уже было легко разрушить остальное.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 12:39
#5928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорога



Заметим, она стоит, оккупанты разрушили только пролеты
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 12:40
#5929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут видим, что дорогу так же разрушили оккупанты, находившиеся на мосту.
Ну и пошло поехало..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 12:47
#5930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И очень польщен, что мои комментарии снова цитируют пачками, записывают, помнят назубок, даже среди ночи стоит разбудить моего так сказать коллегу громким криком, она или он соскочит с места боя дивана, и повторит все мои комментарии даже не запинаясь..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 13:14
#5931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто очередной прикол..
Картинка..



⚡️Минобороны РФ показало кадры уничтожения "танков Leopard".Даже Z-каналы поняли, что это не танки, а зерноуборочные комбайны и опрыскиватели.И всё же поздравим российскую армию.Ей впервые в мировой истории удалось сорвать контрнаступление комбайнов и опрыскивателей.Ватное болото
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7679
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 13:31
#5932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----Краснодар
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7679
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 13:33
#5933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----То же место , с той же точки в час ночи . А в Кустанае как , в 11 или в час ночи гасят фонари ??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7679
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 13:34
#5934
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 07.06.2023 - 10:41]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 14:06
#5935
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Количество просмотров, увеличилось до 366 тысяч..
Тогда как было 20 тысяч..
В Всякой Всячине было тогда 500 тысяч.
То есть отставание было в 25 раз.
Сейчас только в 2 раза.



Значит мои многочисленные подписчики просматривают мои комментарии и тут, логично?
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2626
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 15:02
#5936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причины увеличения количества просмотров (не только здесь):

Жалостливые люди заходят посмотреть на самочуствие пациента.
Азартные люди делают ставки на возможность излечения.
Любители цирка спешат на новые выступления клоуна.
Гипертоники спешат поднять давление из-за неприятия смыслов.
Экстремалы летят за порцией адреналина от царящего ужаса.
Любители порядка заходят посмотреть, закончился ли бардак.
Поборники справедливости ждут, когда она восторжествует.
Русофобы наслаждаются от сопричастности контенту.
...
Ну и любую публику во все времена привлекало шоу уродцев.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 15:11
#5937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а мы тем не менее поздравляем с победой Миссис Россия, кстати почему Миссис, это же вражье слово, и тем не менее, победила Наталья Оскар!
Конкурсантка покорила членов жюри, исполнив свою песню, где звучат следующие слова: "Я твоя Миссис Россия. Моя страна-моя сила".
Да будет так, так должна выглядеть каждая замужняя женщина!
фотки фотки фотки фотки фотки фотки
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 15:14
#5938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фотки фотки фотки фотки фотки фотки
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 15:28
#5939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не всегда и не во всём поддерживаю 111. Но обратите внимание он один, а Вас всём поддерживающих войну сколько? И если у него негатив направлен на действия ВС РФ и в общем российской власти, то у большей части наших любителей войны против конкретно 111. Ещё одно замечание, если кто то говорит , что ему не нравятся действия российской власти, это не значит,что он против русского народа. Мы с Гогой как то обсуждали это и пришли к одному знаменателю, что Путин и Россия это не одно и то же. Ну если кто то считает по другому...что ж. Я в детстве учил стихи Маяковского"Мы говорим партия, подразумеваем Ленин"что было дальше в развитии мы все помним, сменили человека и уже Сталин олицетворял уже не партию , а весь советский народ.
Желаю всем выдохнуть, успокоиться и не надо ненависти. её и так сейчас слишком много.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.23 - 15:45
#5940
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивая карта Дипстейт.
Наглядно видно, как оккупанты удирают

Профайл
Страница 396 из 397«1...394395396397»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS