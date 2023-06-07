Skeptic: А вы тут удивляетесь, что украинские нацисты пытаются разрушить Каховскую ГЭС.
Какой же Вы упорный, тут просто обсуждают варианты разрушения, а у Вас сразу виновный найден. По данным спутниковой съемки первый взрыв был в машинном отделении ГЭС, находившемся под полным контролем Росгвардии, но мы же здесь не пытаемся огульно обвинить ВС РФ. В том то и дело, что пострадали от этого обе стороны, поэтому Виктор и задаётся вопросом"Зачем". Контрнаступление ВСУ на этом участке стало совершенно невозможным, несмотря на то, что вода смыла немало российских укреплений, ущерб обеим сторонам нанесён колоссальный. Но конечно власти обеих сторон будут обвинять друг друга в этой экологической катастрофе.
И очень польщен, что мои комментарии снова цитируют пачками, записывают, помнят назубок, даже среди ночи стоит разбудить моего так сказать коллегу громким криком, она или он соскочит с места боя дивана, и повторит все мои комментарии даже не запинаясь..
⚡️Минобороны РФ показало кадры уничтожения "танков Leopard".Даже Z-каналы поняли, что это не танки, а зерноуборочные комбайны и опрыскиватели.И всё же поздравим российскую армию.Ей впервые в мировой истории удалось сорвать контрнаступление комбайнов и опрыскивателей.Ватное болото
Причины увеличения количества просмотров (не только здесь):
Жалостливые люди заходят посмотреть на самочуствие пациента. Азартные люди делают ставки на возможность излечения. Любители цирка спешат на новые выступления клоуна. Гипертоники спешат поднять давление из-за неприятия смыслов. Экстремалы летят за порцией адреналина от царящего ужаса. Любители порядка заходят посмотреть, закончился ли бардак. Поборники справедливости ждут, когда она восторжествует. Русофобы наслаждаются от сопричастности контенту. ... Ну и любую публику во все времена привлекало шоу уродцев.
Ну а мы тем не менее поздравляем с победой Миссис Россия, кстати почему Миссис, это же вражье слово, и тем не менее, победила Наталья Оскар! Конкурсантка покорила членов жюри, исполнив свою песню, где звучат следующие слова: "Я твоя Миссис Россия. Моя страна-моя сила". Да будет так, так должна выглядеть каждая замужняя женщина! фотки фотки фотки фотки фотки фотки
Я не всегда и не во всём поддерживаю 111. Но обратите внимание он один, а Вас всём поддерживающих войну сколько? И если у него негатив направлен на действия ВС РФ и в общем российской власти, то у большей части наших любителей войны против конкретно 111. Ещё одно замечание, если кто то говорит , что ему не нравятся действия российской власти, это не значит,что он против русского народа. Мы с Гогой как то обсуждали это и пришли к одному знаменателю, что Путин и Россия это не одно и то же. Ну если кто то считает по другому...что ж. Я в детстве учил стихи Маяковского"Мы говорим партия, подразумеваем Ленин"что было дальше в развитии мы все помним, сменили человека и уже Сталин олицетворял уже не партию , а весь советский народ. Желаю всем выдохнуть, успокоиться и не надо ненависти. её и так сейчас слишком много.
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