Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 15:28

Я не всегда и не во всём поддерживаю 111. Но обратите внимание он один, а Вас всём поддерживающих войну сколько? И если у него негатив направлен на действия ВС РФ и в общем российской власти, то у большей части наших любителей войны против конкретно 111. Ещё одно замечание, если кто то говорит , что ему не нравятся действия российской власти, это не значит,что он против русского народа. Мы с Гогой как то обсуждали это и пришли к одному знаменателю, что Путин и Россия это не одно и то же. Ну если кто то считает по другому...что ж. Я в детстве учил стихи Маяковского"Мы говорим партия, подразумеваем Ленин"что было дальше в развитии мы все помним, сменили человека и уже Сталин олицетворял уже не партию , а весь советский народ.

Желаю всем выдохнуть, успокоиться и не надо ненависти. её и так сейчас слишком много.