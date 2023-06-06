НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46927
Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в Костанайской области
Отправлено: 06.06.23 - 19:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В новых микрорайонах не хватает детских садов, парков, торговых сетей и т.д. - отметил Кумар Аксакалов и добавил - Поэтому, наша задача не просто построить там дома, а также предусмотреть все необходимое.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26114
Re: Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в...
Отправлено: 06.06.23 - 19:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если так безобразно строить, заселять туда неплательщиков, то есть вгонять их в суперкредиты, наверно ничего хорошего так и не получится.
Итак гетто, новый микрорайон Береке, где коммуналку отключают из за бедноты кредитополучателей, которая массово скупила или вогнала себя по полной, скупив там всю недвижимость, страдает.
То ли еще будет..
Страдать будет каждый..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6113
Re: Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в...
Отправлено: 06.06.23 - 22:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время про строительство высоток в тридцать этажей как-то сошло на нет, видимо актуальности уже нет, то воды не хватает, то тепла...
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4291
Re: Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в...
Отправлено: 06.06.23 - 23:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
актуальности уже нет


В данное время в Астане, в престижном левобережнем ЖК "Бакыт Премиум" на 7 этаже, дочь пишет в вечернее время нету воды: - детей вечером купать водят к соседям и подругам живущим этажами ниже. Это в столице, куда были брошены все деньги страны, а что будет у нас , в провинциальном городке с маломощной коммунальной инфраструктурой ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4291
Re: Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в...
Отправлено: 07.06.23 - 07:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу строительства на селе с помощью сельхозпредприятий, как в былые советские времена: - не получиться массового строительства, будут отдельные стройки, но погоды они на общем фоне не сделают.
Сельхозпредприятия - это предприятия созданные для производства продукции растениеводства и животноводства и не более того.
Это очередная афера властей спихнуть проблему на чьи то плечи, из разряда типа ипотечников: - "...вот мы вам создали программу, стройте и у нас ничего не спрашивайте...", в этот ряд можно и проблему спихивания на благоустройства сёл; ремонта внутрипоселковых дорог и прочее.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6113
Re: Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в...
Отправлено: 07.06.23 - 13:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно ещё Елбасы говорил, деревня себя выживает, пусть остаются одни работники хозяйства, а остальные съезжают в город. Видимо таким образом решалась социалка и вот результат, пустые села и деревни. Справедливости ради надо добавить, держать скот и затем отдавать за бесценок никто сейчас не будет, поэтому тема не актуально. Поэтому выделять деньги на строительство в деревне что-то похоже как с тем колесо обозрения в рудном
Профайл Посетить вебсайт
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7679
Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в Костанайской области
Отправлено: 07.06.23 - 13:25
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS