Re: Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в...

Отправлено: - 07:30

По поводу строительства на селе с помощью сельхозпредприятий, как в былые советские времена: - не получиться массового строительства, будут отдельные стройки, но погоды они на общем фоне не сделают.

Сельхозпредприятия - это предприятия созданные для производства продукции растениеводства и животноводства и не более того.

Это очередная афера властей спихнуть проблему на чьи то плечи, из разряда типа ипотечников: - "...вот мы вам создали программу, стройте и у нас ничего не спрашивайте...", в этот ряд можно и проблему спихивания на благоустройства сёл; ремонта внутрипоселковых дорог и прочее.