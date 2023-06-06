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Навороченная статья! Валики, инструменты, бригады...В черновой отделке можно что-то изменить в планировке, не затрагивая несущие стены, сделать изменения в электричестве и сантехнике. Потолки давно никто не вытягивает - дешевле и лучше натяжные потолки. Стяжка обычно уже имеется в черновом варианте.Вывод: Хочешь сделать под себя - бери черновой вариант и делай! Если не хочешь пачкаться, но есть лишняя денежка - бери чистовую отделку...