Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 23:40

Ты у меня высветился в однокашках, хотя я туда не заходу почти, сообщения идут автоматом.

Но у меня там неправдашная днюха, я его меняю перед самим днем, почему то не люблю, когда поздравляют..