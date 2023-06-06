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≡ Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46926
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 13:17
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На встрече, которую проведет Костанайский городской маслихат, предстоит обсудить переименование четырех улиц областного центра и одного парка. Слушания пройдут 21 июня в 11:00 в Школе детского творчества.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
135
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 21:01
#30
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Историю переписывают, искажают. Было хорошо, удобно, красиво.. с 91 боль и тоска началась.. уж этого точно не перепишут, пока живы те, кто прошел данную веху времени. Дальнейшим поколениям много нового расскажут.. Так и сейчас, судьи истории по другому в головы закладывают новые аспекты истории.. мы не жили тогда и там, мало осталось людей, которые жили и дышали в те времена. Следственно не нам судить, а верить Википедии и прочим справочникам.. хм.. уже спорненько..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1229
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 21:20
#31
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Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Было хорошо, удобно, красиво.. с 91 боль и тоска началась..


ага..настолько все душевно, по-домашнему было...никогда такого не было и вот опять...

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.06.2023 - 21:21]
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
135
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 23:00
#32
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Ну да, ну да... квартиры давали, медицина и обучение бесплатное, работу всегда находили.. или ваши родители были там пустым местом? Повспоминайте на досуге... Пусть было не все, но самое необходимое.. хорошее было время.. а сейчас что? Сплошь и рядом коррупция, ложь, пыль в глазах.. а у вас все хорошо в розовых очках...)) и конечно же мы за Жана Казахстан..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4290
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 23:09
#33
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Цитата:
Victor Yang:
Технически, города Уральск нет


Кто вам такое сказал: - и как понять технически: - г.Уральск - официальное название областного центра Западно-Казахстанской области.
Орал - нет такого города.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4290
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 23:14
#34
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Цитата:
Лесовик:
мы


Осталось уточнить: - мы - это конкретно КТО ??
Власть ?? Общество ??
Власть - навряд ли она этого захочет, да и не нужно ей. Они же ведут отчёт от 1991 года.
Общество- оно ленива, неповоротлива и не мотивирована на такие дела, по крайней мере на этом этапе общественно-политического развития нью-казахстана.
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