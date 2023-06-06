Отправлено: - 20:32

saba:

Смотрел сегодня новости по НТВ. Какие то противоречивые сведения. Сначала сказали, что проектировалась так,чтобы выдержала даже ядерный удар. Потом сказали, что прорвало верхнюю часть в результате обстрела РСЗО. Ничего не понятно.

Цитата:Это нормально, когда речь идет о чем-то сложном и тем более уже давно забытом. Про ядерный удар - скорее всего, пропагандистский шаг, бравада. Про обстрелы - непонятно. Сейчас пройдет время, разберутся, найдут документы технические - и будет всё ясно. Но об этом могут не сказать))). В этом конфликте на вершине обвинения противника в повреждении гражданской инфраструктуры и замалчивании того же самого о военной. Недавно вот неаккуратно сбили ракету и обломки принесли разрушения и жертвы гражданским. По сути - перенаправили разрушения с военных объектов на гражданские.