Отправлено: - 15:21

111:

Почему Уважаемое лицо вот уже не впервы раз выносит на обозрение мое личное фото?

yudjin:

А не это ли фото стояло у тебя в качестве морды лица под именем 112-ый? Оно в публичном доступе было годами.

JereK:

Почему не пресекается хохлосрач на форуме?

Не переходите на перепалку и на личности. Обсуждение происходящих событий и подача их в разных СМИ - допустима. Но не переход на личности и оскорбления.

Цитата:Ваше фото из того сообщения удалено.Цитата:Вопрос использования чужого изображения в законодательстве достаточно сложный. Непосредственно у СМИ ограничений меньше, у физических лиц больше. Даже когда речь идет о фото, выложенном ранее человеком в своих социальных сетях. Так что просим воздержаться.Цитата:Повторю то, что сказала в самой ветке флуда:Цитата:Модератор был на форуме в срок. Когда я заметила жалобы на сообщения, попросила выйти проверить раньше. Сейчас и занимаемся пресечением. Будем следить за всеми сообщениями.