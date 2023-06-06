НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 546 из 546«1...544545546
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26101
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 14:26
#5451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте.
Вопрос.
Почему Уважаемое лицо вот уже не впервы раз выносит на обозрение мое личное фото?
Я вообще непонимаю этого и никогда этого ни с кем не делал, вытаскивал их личные фото, а вот этот пользователь уже много лет спокойно это себе позволяет.
Может что то предпримите в своих правилах?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9221
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 14:40
#5452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
на обозрение мое личное фото?

фууу, детский сад... А не это ли фото стояло у тебя в качестве морды лица под именем 112-ый? Оно в публичном доступе было годами. Что из себя девственницу строить, взрослый человек. Фуууууу, срамотень.
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1568
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 15:11
#5453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не пресекается хохлосрач на форуме? Любая тема скатывается в эту помойку или стремится к этому. Каждый любитель копания в г№;%е, простите мой французкий, какую бы сторону он ни поддерживал, вытаскивает из смрадных куч "сокровище" и стремится им поделиться, тут же из соседней кучи раздается радостное хрюканье и оттуда летит такое же "сокровище" в предыдущего оратора. Вот так нынче выглядит форум. :)
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
571
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 15:21
#5454
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Почему Уважаемое лицо вот уже не впервы раз выносит на обозрение мое личное фото?

Ваше фото из того сообщения удалено.

Цитата:
yudjin:
А не это ли фото стояло у тебя в качестве морды лица под именем 112-ый? Оно в публичном доступе было годами.

Вопрос использования чужого изображения в законодательстве достаточно сложный. Непосредственно у СМИ ограничений меньше, у физических лиц больше. Даже когда речь идет о фото, выложенном ранее человеком в своих социальных сетях. Так что просим воздержаться.

Цитата:
JereK:
Почему не пресекается хохлосрач на форуме?

Повторю то, что сказала в самой ветке флуда:
Цитата:
Не переходите на перепалку и на личности. Обсуждение происходящих событий и подача их в разных СМИ - допустима. Но не переход на личности и оскорбления.


Модератор был на форуме в срок. Когда я заметила жалобы на сообщения, попросила выйти проверить раньше. Сейчас и занимаемся пресечением. Будем следить за всеми сообщениями.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26101
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 16:10
#5455
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Ваше фото из того сообщения удалено.

Спасибо.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9221
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 16:26
#5456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Цитата:
111:

ну насмешили... как сейчас говорит маладежь, вы сделали мой день!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26101
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 16:43
#5457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Вопрос использования чужого изображения в законодательстве достаточно сложный. Непосредственно у СМИ ограничений меньше, у физических лиц больше. Даже когда речь идет о фото, выложенном ранее человеком в своих социальных сетях. Так что просим воздержаться.

Я говорил не по этому поводу.
Если пользователь не издевается над моим личным фото, Бог с ним, пусть выкладывает мое фото, сколько хочет.
Но добавлять личные оскорбления в фото, рисовать на нем какие то порочащие честь и достоинство рисунки ниже плинтуса, это да, считаю это оскорблением.
А так я совершенно не против выкладывания моего личного фото без всяких переделок.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26101
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 16:52
#5458
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А не это ли фото стояло у тебя в качестве морды лица под именем 112-ый? Оно в публичном доступе было годами

Это конечно же наглая ложь.
В таком ракурсе этого фото никогда нигде не было.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1888
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 21:17
#5459
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел спросить, пользователя Мишаня, висит во флуде на промодерации с 19.38, сегодня ещё пропустят или теперь до завтра ждать? ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 06.06.2023 - 21:18]
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
571
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.06.23 - 21:40
#5460
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Хотел спросить, пользователя Мишаня, висит во флуде на промодерации с 19.38, сегодня ещё пропустят или теперь до завтра ждать?

Пропустят. К модератору, допустившему простой, будут применены санкции.
Профайл
Страница 546 из 546«1...544545546
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS