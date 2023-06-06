Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...

Отправлено: - 21:01

Историю переписывают, искажают. Было хорошо, удобно, красиво.. с 91 боль и тоска началась.. уж этого точно не перепишут, пока живы те, кто прошел данную веху времени. Дальнейшим поколениям много нового расскажут.. Так и сейчас, судьи истории по другому в головы закладывают новые аспекты истории.. мы не жили тогда и там, мало осталось людей, которые жили и дышали в те времена. Следственно не нам судить, а верить Википедии и прочим справочникам.. хм.. уже спорненько..