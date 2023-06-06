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Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46926
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 13:17
На встрече, которую проведет Костанайский городской маслихат, предстоит обсудить переименование четырех улиц областного центра и одного парка. Слушания пройдут 21 июня в 11:00 в Школе детского творчества.
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Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 14:28
Цитата:
Зачем притворяться то кем то?
Был арестован 15 октября 1939 года и два года провёл в следственном изоляторе. Его обвиняли в сочувствии к троцкизму, подготовке террористического акта, перегибах в деле коллективизации и пр.[17] Арестованный в апреле 1939 года бывший нарком внутренних дел Н. И. Ежов в своих признательных показаниях от 24.04.1939 упоминает Ф. И. Голощёкина в качестве одного из своих гомосексуальных партнёров[18]. Провёл 12 месяцев под следствием в Сухановской тюрьме, после чего к августу 1941 года возвращён в Бутырскую[19]. В октябре 1941 года был переведён в Куйбышев в связи с подходом вермахта к Москве. 28 октября 1941 года вместе с другими арестованными был вывезен на Барбошину Поляну вблизи посёлка Барбыш под Куйбышевом (ныне в черте города) и там расстрелян.
yudjin:
Решение суда покажи.
Решение суда покажи.
Зачем притворяться то кем то?
Был арестован 15 октября 1939 года и два года провёл в следственном изоляторе. Его обвиняли в сочувствии к троцкизму, подготовке террористического акта, перегибах в деле коллективизации и пр.[17] Арестованный в апреле 1939 года бывший нарком внутренних дел Н. И. Ежов в своих признательных показаниях от 24.04.1939 упоминает Ф. И. Голощёкина в качестве одного из своих гомосексуальных партнёров[18]. Провёл 12 месяцев под следствием в Сухановской тюрьме, после чего к августу 1941 года возвращён в Бутырскую[19]. В октябре 1941 года был переведён в Куйбышев в связи с подходом вермахта к Москве. 28 октября 1941 года вместе с другими арестованными был вывезен на Барбошину Поляну вблизи посёлка Барбыш под Куйбышевом (ныне в черте города) и там расстрелян.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4287
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 14:30
Цитата:
Можете задать вопрос организаторам слушании: -
1) "...инициаторы переименовании ( независимо кто это или юр или физ лица) , будут нести какую то материальную нагрузку за свои инициативы: - затраты на изготовление новых табличек, затраты бизнеса и жильцов данных улиц на замену правоустанавливающих и иденфикационных документов и так далее.
2) И кто именно инициатор (страна должна знать своих героев): - по фамилиям и организациям и с какой целью они выносят такие предложения ( родовые понты, корпоративно-цеховая солидарность или ещё что то)??
3) И почему среди этих фамилии, нет фамилии простых сельских работяг, но удостоившихся за свой тяжелый и непростой труд, высоких правительственных и государственных наград и имеющих высокое звание Героев Труда ?? Например: - Демеев Жансултан- первый казахский комбайнёр получивший звание Героя Социалистического Труда в 1956 году, лауреат Гос.премии Казахской ССР. Многие из перечисленных людей в статье, не имеют и половины его регалии и звании.
Rexyn:
планируем.
планируем.
Можете задать вопрос организаторам слушании: -
1) "...инициаторы переименовании ( независимо кто это или юр или физ лица) , будут нести какую то материальную нагрузку за свои инициативы: - затраты на изготовление новых табличек, затраты бизнеса и жильцов данных улиц на замену правоустанавливающих и иденфикационных документов и так далее.
2) И кто именно инициатор (страна должна знать своих героев): - по фамилиям и организациям и с какой целью они выносят такие предложения ( родовые понты, корпоративно-цеховая солидарность или ещё что то)??
3) И почему среди этих фамилии, нет фамилии простых сельских работяг, но удостоившихся за свой тяжелый и непростой труд, высоких правительственных и государственных наград и имеющих высокое звание Героев Труда ?? Например: - Демеев Жансултан- первый казахский комбайнёр получивший звание Героя Социалистического Труда в 1956 году, лауреат Гос.премии Казахской ССР. Многие из перечисленных людей в статье, не имеют и половины его регалии и звании.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9221
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 14:33
Цитата:
как будто вы не знаете заготовленные стандартный ответ: НИКАКИХ расходов у жителей не будет, все поменяется автоматически, раз и всё...сифрависасия, отнака...
ACROS:
будут нести какую то материальную нагрузку за свои инициативы
будут нести какую то материальную нагрузку за свои инициативы
как будто вы не знаете заготовленные стандартный ответ: НИКАКИХ расходов у жителей не будет, все поменяется автоматически, раз и всё...сифрависасия, отнака...
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 208
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 14:46
Опять началось. Ну давали ли бы вновь построенным улицам названия. Что историю ворошить. Не нынешним поколением это строилось и названия давалось. Что, больше поважней дел нет?
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 17:43
Цитата:
Да , всё правильно ,в Германии нельзя! Потому как Германия , как государство покаялось за преступления нацизма в Нюрберге. Сейчас опять поддерживает ,но это их выбор. История ничему не учит!
111:
Да , всё правильно ,в Германии нельзя! Потому как Германия , как государство покаялось за преступления нацизма в Нюрберге. Сейчас опять поддерживает ,но это их выбор. История ничему не учит!
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 17:46
Цитата:
Не понял, опять называют улицы в честь Гитлера и Геббельса?
Ссылка есть?
Лесовик:
Сейчас опять поддерживает ,но
Сейчас опять поддерживает ,но
Не понял, опять называют улицы в честь Гитлера и Геббельса?
Ссылка есть?
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 18:05
Да без базара , только за переименование! Давно пора. НО , нужно относится к этому процессу вдумчиво и исторически верно. Иманова(по факту разбойника), Ворошилова (липовый стрелок и стратег),Назарбаева (стыдливо молчат за "Елбосы")была улица Гагарина с ментальной устремлённость вперед..да много таких. За Бакирова двумя руками, был конечно Человек (сталкивался по службе). Но вообще НАДО конечно не увлекаясь местными мифическими батырами и "хотелками" нынешних хозяев жизни вспомнить КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обозначил это место на карте, кто основал, кто провёл исследование на местности в 19 веке. а то получается как то нелогично-празднунем День Города , а кто основал и утвердил не знаем. На эту тему много можно говорить..предки ,зимовки и прочее..но кто ГОРОД основал?? Это можно сказать полковник Генерального штаба, опытный картограф, астроном, геодезист, известный своими экспедициями по исследованию земного магнетизма в Оренбургском крае и в других районах Казахстана А.А. Тилло и А.П.Константинович. Это сегодня как никогда актуально - не каждый сегодня знает , что проходя в Парк Победы (площадь) мы проходим по могилам отцов -основателям этого чудного города, офицеров, купцов и меценатов города,которые были похоронены на 1 линии (1 ряд перед улицей ныне Победы)Я просто в силу своего возраста ещё застал это кладбище, бродил по нему, тайком с друзьями и выпивали. По планировке Парка даже сегодня я могу вспомнить где была похоронена паночка в 1918 году от тифа и прочее. Вот они , ранее вложивщиеся в новый город разве они не заслужили имени на улицах? Тот же Лорец, Яушев и прочие? Почему мы ТУПО прославляем непонятных академиков (кстати никем не признанных,кроме Казахстана)и прочих удобных и платёжеспособных родственников. Если мы сделаем как положено и вспомним историю-история вспомнит нас и в будущем не будет недопоминания .
[Исправлено: Лесовик, 06.06.2023 - 18:45]
[Исправлено: Лесовик, 06.06.2023 - 18:45]
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 19:06
Цитата:
А это чё за неруханический прикол? Чего ради? Проблемы жителям создать?))
4. О переименовании улицы Железнодорожной в улицу Бертрана Рубинштейна;
А это чё за неруханический прикол? Чего ради? Проблемы жителям создать?))
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 19:10
Цитата:
Что не так со словом Уральская?
1. О переименовании улицы Уральская в улицу Шақшақ Жәнібек батыр;
Что не так со словом Уральская?
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 19:15
Да, с Железнодорожной что то перемудрили конечно..
Одно дело фамилии коммунистических преступников, другое дело улица на русском языке, ну переименуйте по казахски, смысл ее менять на энштейна или как его там?
Одно дело фамилии коммунистических преступников, другое дело улица на русском языке, ну переименуйте по казахски, смысл ее менять на энштейна или как его там?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2205
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 19:39
Цитата:
Бертран Рубинштейн многолетний директор Кустанайского отделения Целинной железной дороги, почётный железнодорожник СССР, ветеран войны очень много сделавший для нашего города. Я думаю символично, что Железнодорожная будет названа его именем. Я уж не стал перечислять все его регалии, но человек очень достойный.
111:
менять на энштейна или как его там?
менять на энштейна или как его там?
Бертран Рубинштейн многолетний директор Кустанайского отделения Целинной железной дороги, почётный железнодорожник СССР, ветеран войны очень много сделавший для нашего города. Я думаю символично, что Железнодорожная будет названа его именем. Я уж не стал перечислять все его регалии, но человек очень достойный.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2205
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 19:43
Цитата:
А при чём здесь северный сосед? Урал течёт и в Казахстане, правда далеко от Костаная. Для того , чтобы не забывать северного соседа есть аж 5 Челябинских улиц( было 6 , одну упразднили), есть улица Троицкая, это всё же поближе географически будет.
yudjin:
северном соседе.
северном соседе.
А при чём здесь северный сосед? Урал течёт и в Казахстане, правда далеко от Костаная. Для того , чтобы не забывать северного соседа есть аж 5 Челябинских улиц( было 6 , одну упразднили), есть улица Троицкая, это всё же поближе географически будет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15758
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 20:04
Цитата:
Технически, города Уральск нет - есть Орал. Чтобы не было казуистики типа такой:
[Исправлено: Victor Yang, 06.06.2023 - 20:07]
maxsaf:
Что не так со словом Уральская?
Что не так со словом Уральская?
Технически, города Уральск нет - есть Орал. Чтобы не было казуистики типа такой:
[Исправлено: Victor Yang, 06.06.2023 - 20:07]
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 20:19
Цитата:
Ну тогда и Москвы нет - есть Москеу
Victor Yang:
Технически, города Уральск нет
Технически, города Уральск нет
Ну тогда и Москвы нет - есть Москеу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 133
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 20:52
Что-то мне подсказывает, что даже если забиться на то, что непереименуют хотя бы одно из названных, то я спор проиграю...
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