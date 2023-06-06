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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
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- 1046
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 19:46
Цитата:
Если пастись в гoвнoтeлегaх, то да. Ты прав.
111:
Интересно.. Где логика? А ей там не пахнет..
Интересно.. Где логика? А ей там не пахнет..
Если пастись в гoвнoтeлегaх, то да. Ты прав.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:04
Не знаю,это могло произойти с любой стороны. Это как ирано-иракская война в 80е годы, об одном и том же бое , говорили, что с с противной стороны убито 200 человек, у нас потерь нет. Так и здесь. Единственное , что могу сказать, чем дольше идёт эта война, тем разрушительней последствия. каких либо положительных результатов этот конфликт не принесёт ни одной стороне, чем бы он не закончился.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:16
Цитата:
Это будет очень долго идти. Возможно, будет момент когда покажется что всё закончилось, но нет - нерешенные вопросы останутся надолго и напряжение тоже.
saba:
Единственное , что могу сказать, чем дольше идёт эта война, тем разрушительней последствия.
Единственное , что могу сказать, чем дольше идёт эта война, тем разрушительней последствия.
Это будет очень долго идти. Возможно, будет момент когда покажется что всё закончилось, но нет - нерешенные вопросы останутся надолго и напряжение тоже.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:20
Цитата:
Ни одной стороне это невыгодно. Возможно про...глядели действительно временнЫе разрушения, которые нужно было обслуживать и вовремя ремонтировать. Но это минус российской стороне, конечно.
saba:
это могло произойти с любой стороны.
это могло произойти с любой стороны.
Ни одной стороне это невыгодно. Возможно про...глядели действительно временнЫе разрушения, которые нужно было обслуживать и вовремя ремонтировать. Но это минус российской стороне, конечно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:25
Цитата:
Смотрел сегодня новости по НТВ. Какие то противоречивые сведения. Сначала сказали, что проектировалась так,чтобы выдержала даже ядерный удар. Потом сказали, что прорвало верхнюю часть в результате обстрела РСЗО. Ничего не понятно. РСЗО страшнее ядерного удара?
Victor Yang:
действительно временнЫе разрушения
действительно временнЫе разрушения
Смотрел сегодня новости по НТВ. Какие то противоречивые сведения. Сначала сказали, что проектировалась так,чтобы выдержала даже ядерный удар. Потом сказали, что прорвало верхнюю часть в результате обстрела РСЗО. Ничего не понятно. РСЗО страшнее ядерного удара?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:27
Цитата:
А почему российской? в ведении России ГЭС всего чуть больше года. там даже карта эвакуации висит на украинском языке. Евакуацiя
Victor Yang:
Но это минус российской стороне, конечно.
Но это минус российской стороне, конечно.
А почему российской? в ведении России ГЭС всего чуть больше года. там даже карта эвакуации висит на украинском языке. Евакуацiя
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:30
Цитата:
Да теперь один вопрос,будет дольше ВОВ или нет? Ну а вражда между народами будет скорее всего, пока не кончатся нынешние поколения. Сплошной страх и ненависть.
Victor Yang:
Это будет очень долго идти.
Это будет очень долго идти.
Да теперь один вопрос,будет дольше ВОВ или нет? Ну а вражда между народами будет скорее всего, пока не кончатся нынешние поколения. Сплошной страх и ненависть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:32
Цитата:
Это нормально, когда речь идет о чем-то сложном и тем более уже давно забытом. Про ядерный удар - скорее всего, пропагандистский шаг, бравада. Про обстрелы - непонятно. Сейчас пройдет время, разберутся, найдут документы технические - и будет всё ясно. Но об этом могут не сказать))). В этом конфликте на вершине обвинения противника в повреждении гражданской инфраструктуры и замалчивании того же самого о военной. Недавно вот неаккуратно сбили ракету и обломки принесли разрушения и жертвы гражданским. По сути - перенаправили разрушения с военных объектов на гражданские.
saba:
Смотрел сегодня новости по НТВ. Какие то противоречивые сведения. Сначала сказали, что проектировалась так,чтобы выдержала даже ядерный удар. Потом сказали, что прорвало верхнюю часть в результате обстрела РСЗО. Ничего не понятно.
Смотрел сегодня новости по НТВ. Какие то противоречивые сведения. Сначала сказали, что проектировалась так,чтобы выдержала даже ядерный удар. Потом сказали, что прорвало верхнюю часть в результате обстрела РСЗО. Ничего не понятно.
Это нормально, когда речь идет о чем-то сложном и тем более уже давно забытом. Про ядерный удар - скорее всего, пропагандистский шаг, бравада. Про обстрелы - непонятно. Сейчас пройдет время, разберутся, найдут документы технические - и будет всё ясно. Но об этом могут не сказать))). В этом конфликте на вершине обвинения противника в повреждении гражданской инфраструктуры и замалчивании того же самого о военной. Недавно вот неаккуратно сбили ракету и обломки принесли разрушения и жертвы гражданским. По сути - перенаправили разрушения с военных объектов на гражданские.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:34
Цитата:
Ну раз взяли над ней контроль - нужно было проинспектировать значит.
saba:
в ведении России ГЭС всего чуть больше года.
в ведении России ГЭС всего чуть больше года.
Ну раз взяли над ней контроль - нужно было проинспектировать значит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:39
и будет всё ясно
В чём я глубоко сомневаюсь, так и будут друг друга обвинять. Ясно может будет для специалистов, а широкому кругу так и будут каждый свою лапшу вешать.
В чём я глубоко сомневаюсь, так и будут друг друга обвинять. Ясно может будет для специалистов, а широкому кругу так и будут каждый свою лапшу вешать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:42
А ведь ГЭС это начало, там за спиной маячит Запорожская АЭС, там, что будет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:49
Цитата:
Я про это и написал. Где-то, кстати, читал что это повреждены шандоры - огроооомная такая ножевая задвижка. Там сталь и вполне может быть из РЗСО повреждена. Только зачем?
saba:
Ясно может будет для специалистов, а широкому кругу так и будут каждый свою лапшу вешать.
Ясно может будет для специалистов, а широкому кругу так и будут каждый свою лапшу вешать.
Я про это и написал. Где-то, кстати, читал что это повреждены шандоры - огроооомная такая ножевая задвижка. Там сталь и вполне может быть из РЗСО повреждена. Только зачем?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 21:56
Цитата:
Сейчас слушал нетривиальное мнение одного эксперта. Что плотину прорвало в результате халатности. Т.е раньше по ней били с двух сторон, были разрушения , которые никто не удосужился заделать, плюс огромное давление воды и небольшой обстрел мог спровоцировать такую катастрофу. Как ваше мнение? Я не специалист по гидротехническим сооружениям, но какой то общий наш старый менталитет мог вполне сработать, т. е. обычная рукож..сть Или такое невозможно в принципе?
Victor Yang:
Только зачем?
Только зачем?
Сейчас слушал нетривиальное мнение одного эксперта. Что плотину прорвало в результате халатности. Т.е раньше по ней били с двух сторон, были разрушения , которые никто не удосужился заделать, плюс огромное давление воды и небольшой обстрел мог спровоцировать такую катастрофу. Как ваше мнение? Я не специалист по гидротехническим сооружениям, но какой то общий наш старый менталитет мог вполне сработать, т. е. обычная рукож..сть Или такое невозможно в принципе?
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