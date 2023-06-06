НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 395 из 395«1...393394395
Ответить Новый топик
Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1046
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 19:46
#5911
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Интересно.. Где логика? А ей там не пахнет..

Если пастись в гoвнoтeлегaх, то да. Ты прав.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:04
#5912
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю,это могло произойти с любой стороны. Это как ирано-иракская война в 80е годы, об одном и том же бое , говорили, что с с противной стороны убито 200 человек, у нас потерь нет. Так и здесь. Единственное , что могу сказать, чем дольше идёт эта война, тем разрушительней последствия. каких либо положительных результатов этот конфликт не принесёт ни одной стороне, чем бы он не закончился.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:16
#5913
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Единственное , что могу сказать, чем дольше идёт эта война, тем разрушительней последствия.

Это будет очень долго идти. Возможно, будет момент когда покажется что всё закончилось, но нет - нерешенные вопросы останутся надолго и напряжение тоже.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:20
#5914
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
это могло произойти с любой стороны.

Ни одной стороне это невыгодно. Возможно про...глядели действительно временнЫе разрушения, которые нужно было обслуживать и вовремя ремонтировать. Но это минус российской стороне, конечно.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:25
#5915
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
действительно временнЫе разрушения

Смотрел сегодня новости по НТВ. Какие то противоречивые сведения. Сначала сказали, что проектировалась так,чтобы выдержала даже ядерный удар. Потом сказали, что прорвало верхнюю часть в результате обстрела РСЗО. Ничего не понятно. РСЗО страшнее ядерного удара?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:27
#5916
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но это минус российской стороне, конечно.

А почему российской? в ведении России ГЭС всего чуть больше года. там даже карта эвакуации висит на украинском языке. Евакуацiя
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:30
#5917
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это будет очень долго идти.

Да теперь один вопрос,будет дольше ВОВ или нет? Ну а вражда между народами будет скорее всего, пока не кончатся нынешние поколения. Сплошной страх и ненависть.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:32
#5918
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Смотрел сегодня новости по НТВ. Какие то противоречивые сведения. Сначала сказали, что проектировалась так,чтобы выдержала даже ядерный удар. Потом сказали, что прорвало верхнюю часть в результате обстрела РСЗО. Ничего не понятно.

Это нормально, когда речь идет о чем-то сложном и тем более уже давно забытом. Про ядерный удар - скорее всего, пропагандистский шаг, бравада. Про обстрелы - непонятно. Сейчас пройдет время, разберутся, найдут документы технические - и будет всё ясно. Но об этом могут не сказать))). В этом конфликте на вершине обвинения противника в повреждении гражданской инфраструктуры и замалчивании того же самого о военной. Недавно вот неаккуратно сбили ракету и обломки принесли разрушения и жертвы гражданским. По сути - перенаправили разрушения с военных объектов на гражданские.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:34
#5919
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
в ведении России ГЭС всего чуть больше года.

Ну раз взяли над ней контроль - нужно было проинспектировать значит.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:39
#5920
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и будет всё ясно
В чём я глубоко сомневаюсь, так и будут друг друга обвинять. Ясно может будет для специалистов, а широкому кругу так и будут каждый свою лапшу вешать.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:42
#5921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь ГЭС это начало, там за спиной маячит Запорожская АЭС, там, что будет?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 20:49
#5922
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Ясно может будет для специалистов, а широкому кругу так и будут каждый свою лапшу вешать.

Я про это и написал. Где-то, кстати, читал что это повреждены шандоры - огроооомная такая ножевая задвижка. Там сталь и вполне может быть из РЗСО повреждена. Только зачем?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 21:56
#5923
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Только зачем?

Сейчас слушал нетривиальное мнение одного эксперта. Что плотину прорвало в результате халатности. Т.е раньше по ней били с двух сторон, были разрушения , которые никто не удосужился заделать, плюс огромное давление воды и небольшой обстрел мог спровоцировать такую катастрофу. Как ваше мнение? Я не специалист по гидротехническим сооружениям, но какой то общий наш старый менталитет мог вполне сработать, т. е. обычная рукож..сть Или такое невозможно в принципе?
Профайл
Страница 395 из 395«1...393394395
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS