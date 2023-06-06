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≡ Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46925
Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в Костанайской области
Отправлено: 06.06.23 - 19:22
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- В новых микрорайонах не хватает детских садов, парков, торговых сетей и т.д. - отметил Кумар Аксакалов и добавил - Поэтому, наша задача не просто построить там дома, а также предусмотреть все необходимое.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26101
Re: Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в...
Отправлено: 06.06.23 - 19:22
#1
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Если так безобразно строить, заселять туда неплательщиков, то есть вгонять их в суперкредиты, наверно ничего хорошего так и не получится.
Итак гетто, новый микрорайон Береке, где коммуналку отключают из за бедноты кредитополучателей, которая массово скупила или вогнала себя по полной, скупив там всю недвижимость, страдает.
То ли еще будет..
Страдать будет каждый..
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