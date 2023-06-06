Re: Для очередников и сельчан - Где и сколько построят жилья в...

Отправлено: - 19:22

Если так безобразно строить, заселять туда неплательщиков, то есть вгонять их в суперкредиты, наверно ничего хорошего так и не получится.

Итак гетто, новый микрорайон Береке, где коммуналку отключают из за бедноты кредитополучателей, которая массово скупила или вогнала себя по полной, скупив там всю недвижимость, страдает.

То ли еще будет..

Страдать будет каждый..