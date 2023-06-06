Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...

Отправлено: - 18:05

Да без базара , только за переименование! Давно пора. НО , нужно относится к этому процессу вдумчиво и исторически верно. Иманова(по факту разбойника), Ворошилова (липовый стрелок и стратег),Назарбаева (стыдливо молчат за "Елбосы")была улица Гагарина с ментальной устремлённость вперед..да много таких. За Бакирова двумя руками, был конечно Человек (сталкивался по службе). Но вообще НАДО конечно не увлекаясь местными мифическими батырами и "хотелками" нынешних хозяев жизни вспомнить КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обозначил это место на карте, кто основал, кто провёл исследование на местности в 19 веке. а то получается как то нелогично-празднунем День Города , а кто основал и утвердил не знаем. На эту тему много можно говорить..предки ,зимовки и прочее..но кто ГОРОД основал??