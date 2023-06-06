Здравствуйте. Вопрос. Почему Уважаемое лицо вот уже не впервы раз выносит на обозрение мое личное фото? Я вообще непонимаю этого и никогда этого ни с кем не делал, вытаскивал их личные фото, а вот этот пользователь уже много лет спокойно это себе позволяет. Может что то предпримите в своих правилах?
фууу, детский сад... А не это ли фото стояло у тебя в качестве морды лица под именем 112-ый? Оно в публичном доступе было годами. Что из себя девственницу строить, взрослый человек. Фуууууу, срамотень.
Почему не пресекается хохлосрач на форуме? Любая тема скатывается в эту помойку или стремится к этому. Каждый любитель копания в г№;%е, простите мой французкий, какую бы сторону он ни поддерживал, вытаскивает из смрадных куч "сокровище" и стремится им поделиться, тут же из соседней кучи раздается радостное хрюканье и оттуда летит такое же "сокровище" в предыдущего оратора. Вот так нынче выглядит форум. :)
111: Почему Уважаемое лицо вот уже не впервы раз выносит на обозрение мое личное фото?
Ваше фото из того сообщения удалено.
Цитата:
yudjin: А не это ли фото стояло у тебя в качестве морды лица под именем 112-ый? Оно в публичном доступе было годами.
Вопрос использования чужого изображения в законодательстве достаточно сложный. Непосредственно у СМИ ограничений меньше, у физических лиц больше. Даже когда речь идет о фото, выложенном ранее человеком в своих социальных сетях. Так что просим воздержаться.
Цитата:
JereK: Почему не пресекается хохлосрач на форуме?
Повторю то, что сказала в самой ветке флуда: Цитата:
Не переходите на перепалку и на личности. Обсуждение происходящих событий и подача их в разных СМИ - допустима. Но не переход на личности и оскорбления.
Модератор был на форуме в срок. Когда я заметила жалобы на сообщения, попросила выйти проверить раньше. Сейчас и занимаемся пресечением. Будем следить за всеми сообщениями.
Rexyn: Вопрос использования чужого изображения в законодательстве достаточно сложный. Непосредственно у СМИ ограничений меньше, у физических лиц больше. Даже когда речь идет о фото, выложенном ранее человеком в своих социальных сетях. Так что просим воздержаться.
Я говорил не по этому поводу. Если пользователь не издевается над моим личным фото, Бог с ним, пусть выкладывает мое фото, сколько хочет. Но добавлять личные оскорбления в фото, рисовать на нем какие то порочащие честь и достоинство рисунки ниже плинтуса, это да, считаю это оскорблением. А так я совершенно не против выкладывания моего личного фото без всяких переделок.
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