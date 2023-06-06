Re: Почему купить квартиру в чистовой отделке выгоднее, чем в...

Отправлено: - 16:05

Как то купил в Рудном трешку за 7 тысяч долларов, ремонт сделал на 8 тысяч и при этом стала двушкой..

Делали около года..

Если деньги есть, то почему бы и нет?