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≡ Почему купить квартиру в чистовой отделке выгоднее, чем в черновой?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46924
Почему купить квартиру в чистовой отделке выгоднее, чем в черновой?
Отправлено: 06.06.23 - 16:05
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Покупка новой квартиры – дело очень важное и ответственное. Чтобы сделать все, как нравится вам, часто люди предпочитают квартиры в черновой отделке. Всего-то - сделать небольшой ремонт и цель достигнута. Но мало кто заранее знает о том, с какими сложностями им предстоит столкнуться.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26097
Re: Почему купить квартиру в чистовой отделке выгоднее, чем в...
Отправлено: 06.06.23 - 16:05
#1
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Как то купил в Рудном трешку за 7 тысяч долларов, ремонт сделал на 8 тысяч и при этом стала двушкой..
Делали около года..
Если деньги есть, то почему бы и нет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26097
Re: Почему купить квартиру в чистовой отделке выгоднее, чем в...
Отправлено: 06.06.23 - 16:09
#2
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А, это БК Строй.
Понятно.
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