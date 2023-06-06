НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 392 из 394«1...390391392393394»
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 11:16
#5866
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Если кому интересно -

Директива начала холодной войны более чем полувековой давности, в весьма сомнительном переводе, где прямо указывается, что это очень тенденциозно, странная как бы сказать аргументация
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 12:32
#5867
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
загрузка фото

Сегодня ничего нового как обычно.
Русский мир пришел в Украину надолго.
Взрыв Каховской ГЭС, очередное военное преступление..
Эх Россия, до чего же опустились твои патриоты, которые от трусости и слабости воюют то с украинскими детьми, то с помощью своих насильников и педопилов зэками, то вот теперь делают какие то крысиные движняки и подрывают все что можно, просто так, все равно удирать..
Ничего святого..



[Исправлено: 111, 06.06.2023 - 12:55]
Профайл
Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 13:34
#5868
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно спросить,это Вы где прочитали?
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 13:35
#5869
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ничего святого

На фото все целое, пости новости с УНИАН тогда уже. А про патриотизм рассуждай в пределах своей страны. Твои патриоты зимой 22го арсеналы оставили для народа. Чтобы народ против кого с оружием шел?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:02
#5870
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж, преступники оккупанты не только лишают мирных жителей, которых "освобождают", отопления зимой, а теперь вот оставляют без воды летом.
Геноцид чистой воды..

фото хранилище
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:15
#5871
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Твои патриоты зимой 22го арсеналы

Ссылку пожалуйста дай, почему мои какие то патриоты, если я не патриот от слова вообще, и какие арсеналы?
Кто то убивал детей и взрывал плотины?
Вообще сравнивай сравнимое, а не бог знает что..
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9219
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:19
#5872
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СТОП ФЕЙК!!!
Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов после разрушения Каховской ГЭС УДАРОМ УКРАИНСКИХ ВОЙСК, сообщилглава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации.

Минувшей ночью обстрелы со стороны УКРАИНСКОЙ АРМИИ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.

[Исправлено: yudjin, 06.06.2023 - 14:20]

[Исправлено: Rexyn, 06.06.2023 - 15:12]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:22
#5873
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

РИА Новости никто уже не верит.
Нужно смотреть первоисточники, как взорвали, разрушения.
Твои фейки интересны только таким же Z- патриотам, которые все переворачивают.
И Риа новости да, распространяют фейки.
Буддь внимательней.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7671
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:29
#5874
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----Как два дня тут было спокойно , пока не появился вновь ты :lol: :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:32
#5875
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Минувшей ночью обстрелы со стороны УКРАИНСКОЙ АРМИИ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала

Кстати этому должно быть подтверждение.
Падают же калибры на мирное население и это фиксируетс все.
Где траектория, фото и видео, ракет Ольха?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:34
#5876
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
❗️СБУ открыла уголовное производство по факту подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭСРасследование начато по двум статьям Уголовного кодекса:▪️ ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны)▪️ ст. 441 (экоцид).«Взорвав дамбу Каховской ГЭС, российская федерация окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И РФ обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений», - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.🇺🇦 Украина Сейчас /
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9219
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:38
#5877
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:42
#5878
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:45
#5879
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 14:51
#5880
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стадион до преступления оккупантов



После

Профайл
Страница 392 из 394«1...390391392393394»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 7 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: 111, Гога, Козлов я, Skeptic, Ben, Rexyn, yudjin

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS