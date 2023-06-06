Отправлено: - 14:32

yudjin:

Минувшей ночью обстрелы со стороны УКРАИНСКОЙ АРМИИ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала

Цитата:Кстати этому должно быть подтверждение.Падают же калибры на мирное население и это фиксируетс все.Где траектория, фото и видео, ракет Ольха?