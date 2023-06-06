Сегодня ничего нового как обычно. Русский мир пришел в Украину надолго. Взрыв Каховской ГЭС, очередное военное преступление.. Эх Россия, до чего же опустились твои патриоты, которые от трусости и слабости воюют то с украинскими детьми, то с помощью своих насильников и педопилов зэками, то вот теперь делают какие то крысиные движняки и подрывают все что можно, просто так, все равно удирать.. Ничего святого..
СТОП ФЕЙК!!! Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов после разрушения Каховской ГЭС УДАРОМ УКРАИНСКИХ ВОЙСК, сообщилглава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации. Минувшей ночью обстрелы со стороны УКРАИНСКОЙ АРМИИ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.
РИА Новости никто уже не верит. Нужно смотреть первоисточники, как взорвали, разрушения. Твои фейки интересны только таким же Z- патриотам, которые все переворачивают. И Риа новости да, распространяют фейки. Буддь внимательней.
yudjin: Минувшей ночью обстрелы со стороны УКРАИНСКОЙ АРМИИ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала
Кстати этому должно быть подтверждение. Падают же калибры на мирное население и это фиксируетс все. Где траектория, фото и видео, ракет Ольха?
❗️СБУ открыла уголовное производство по факту подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭСРасследование начато по двум статьям Уголовного кодекса:▪️ ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны)▪️ ст. 441 (экоцид).«Взорвав дамбу Каховской ГЭС, российская федерация окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И РФ обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений», - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.🇺🇦 Украина Сейчас /
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