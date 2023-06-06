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≡ Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46923
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 13:17
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На встрече, которую проведет Костанайский городской маслихат, предстоит обсудить переименование четырех улиц областного центра и одного парка. Слушания пройдут 21 июня в 11:00 в Школе детского творчества.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26085
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 14:28
#15
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Цитата:
yudjin:
Решение суда покажи.

Зачем притворяться то кем то?

Был арестован 15 октября 1939 года и два года провёл в следственном изоляторе. Его обвиняли в сочувствии к троцкизму, подготовке террористического акта, перегибах в деле коллективизации и пр.[17] Арестованный в апреле 1939 года бывший нарком внутренних дел Н. И. Ежов в своих признательных показаниях от 24.04.1939 упоминает Ф. И. Голощёкина в качестве одного из своих гомосексуальных партнёров[18]. Провёл 12 месяцев под следствием в Сухановской тюрьме, после чего к августу 1941 года возвращён в Бутырскую[19]. В октябре 1941 года был переведён в Куйбышев в связи с подходом вермахта к Москве. 28 октября 1941 года вместе с другими арестованными был вывезен на Барбошину Поляну вблизи посёлка Барбыш под Куйбышевом (ныне в черте города) и там расстрелян.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4287
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 14:30
#16
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Цитата:
Rexyn:
планируем.


Можете задать вопрос организаторам слушании: -
1) "...инициаторы переименовании ( независимо кто это или юр или физ лица) , будут нести какую то материальную нагрузку за свои инициативы: - затраты на изготовление новых табличек, затраты бизнеса и жильцов данных улиц на замену правоустанавливающих и иденфикационных документов и так далее.
2) И кто именно инициатор (страна должна знать своих героев): - по фамилиям и организациям и с какой целью они выносят такие предложения ( родовые понты, корпоративно-цеховая солидарность или ещё что то)??
3) И почему среди этих фамилии, нет фамилии простых сельских работяг, но удостоившихся за свой тяжелый и непростой труд, высоких правительственных и государственных наград и имеющих высокое звание Героев Труда ?? Например: - Демеев Жансултан- первый казахский комбайнёр получивший звание Героя Социалистического Труда в 1956 году, лауреат Гос.премии Казахской ССР. Многие из перечисленных людей в статье, не имеют и половины его регалии и звании.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9219
Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
Отправлено: 06.06.23 - 14:33
#17
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Цитата:
ACROS:
будут нести какую то материальную нагрузку за свои инициативы

как будто вы не знаете заготовленные стандартный ответ: НИКАКИХ расходов у жителей не будет, все поменяется автоматически, раз и всё...сифрависасия, отнака...
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
208
Re: Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и...
Отправлено: 06.06.23 - 14:46
#18
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Опять началось. Ну давали ли бы вновь построенным улицам названия. Что историю ворошить. Не нынешним поколением это строилось и названия давалось. Что, больше поважней дел нет?
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