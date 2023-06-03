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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3474
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.06.23 - 12:39
#8386
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Да здравствует лето!!!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26065
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.23 - 15:41
#8387
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25911
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.23 - 15:44
#8388
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На улице +30. Окрошка на обед.
Сделала вчера вечером.
Стоит всё время в холодильнике... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19068
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.23 - 15:58
#8389
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Цитата:
drakon:
На улице +30.


Прохладно

Цитата:
drakon:
Стоит всё время в холодильнике


На 6 наверное. Ждёт.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25911
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.23 - 15:59
#8390
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Цитата:
таноми52:
Да здравствует лето!!! таноми52

Воспиталка, мне - понравилась... :lol: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25911
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.23 - 16:01
#8391
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Цитата:
alex_60:
Прохладно

Да, в этом году -
холодно... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26065
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.23 - 19:05
#8392
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25911
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.23 - 19:42
#8393
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Это мой воскресный обед.
Окрошка, нагетсы, Йогурт
и виноград... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 04.06.2023 - 19:43]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19068
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 11:04
#8394
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Поздравляю Акима деревни.
Всего наилучшего.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25911
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 11:06
#8395
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Спасибо, Алекс!... :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3474
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 11:28
#8396
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Поздравляю, Вик!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25911
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 11:32
#8397
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Цитата:
таноми52:
Поздравляю, Вик!

Спасибо, Дорогая!!!... :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3142
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 11:33
#8398
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Мои поздравления! Желаю укреплять здоровья и побольше употреблять витаминов!

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2196
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 11:33
#8399
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Примите мои поздравления тоже! Пусть всё у вас складывается всегда самым лучшим образом.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12607
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 11:34
#8400
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И главное молчит, в тихую сам празднует) С днём рождения Аким. Здоровье крепкое желаю. И карьерного роста на форуме до главного редактора.)
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Страница 560 из 561«1...558559560561»
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