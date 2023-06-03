Отправлено: - 01:01

saba:

В общем лондонского Гайд парка у нас не получилось и наверное не получится никогда.

Цитата:ну конечно не получится. в "гайд парке" правил и ограничений значительно больше чем у нас и их нужно соблюдать. но тут же очевидно что если рассмотреть участников вашей беседы на 3 страницы как маленький срез общества, то выходит что общество не в состоянии выполнить даже самые простые правила. как то - не оставлять под статьями комментарии не имеющие отношение к статье. равно как частный собственник форума не имеет достаточно воли, чтобы требовать соблюдения установленных им же правил. иначе говоря, всем нравится творящийся бардак. ну а в условиях бардака какой может быть гайд парк.