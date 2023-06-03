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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 391 из 391«1...389390391
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2194
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.23 - 07:39
#5851
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Цитата:
Карачун:
признак мертвого и в то же время очень сильно пьющего.

Ну тут одно из двух, либо надо быть мёртвым, либо сильно пьющим. Кому, что понравится.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4226
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.23 - 07:59
#5852
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Недавно прошёл саммит Китая и стран Центральной Азии, вчера на очередном саммите Центральная Азия – Европейский союз, также рассмотрены актуальные вопросы.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.23 - 10:25
#5853
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Упырь, вампир или еще кто то..
Пусть я буду хоть кем, и мне не важно, как смотрят на меня защитники детоубийц, но совесть моя будет чиста.
Это главное..
Ну а пока что смерть приносят любимые Z-патриотами детоубийцы



Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоисткуВследствие ракетного удара страна-агрессор России по Украине в ночь на 1 июня в Деснянском районе Киева погибли 9-летняя Виктория Ивашко и ее мама. Девочка была дзюдоисткой. Она несколько лет занималась этим видом спорта и мечтала о больших достижениях."Еще в минувшие выходные выходила на татами на соревнованиях в Киеве, одерживала свои первые победы, мечтала о больших достижениях. Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный... Но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо", – написал президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.23 - 16:08
#5854
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Пригожин просто красавчик!
Золотые слова каждый раз..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.23 - 16:10
#5855
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Буду голосовать за Пригожина, если тот пойдет вместо Путина..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2194
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.23 - 17:12
#5856
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Рыбакина снялась с Роллан Гаррос из за болезни. Очень жаль неплохо шла,но , ничто человеческое и спортсменам не чуждо, температура, головная боль, наверное летний грипп. У самого примерно то же самое, только без температуры. Самое странное, на улице жара, а тут простуда
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.23 - 02:18
#5857
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Из необычного..
Затулин, Единая Россия, обвинил самого Путина в этой спецоперации..
Как, предатели уже среди самых близких?


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12606
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.23 - 14:31
#5858
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Добринцоф. Почем у нас черешня?. Я сегодня купил в Шымкенте по 1700 кг. Уже арбузы есть узбекские по 300 т за кг. Дыни колхозница малюсенькие 450т штука.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 00:04
#5859
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Герой России, не по званию..



Никогда такого не было, и вот опять..


Там все педопилы в России стали очень Уважаемыми людьми что ли?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
45
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 00:21
#5860
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Цитата:
Наверное и Меморандум СНБ 20/1 тоже Соловьев выдумал?

Источник:

что в этом меморандуме такого, что достойно отдельного упоминания в качестве аргумента с вашей стороны?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
45
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 01:01
#5861
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Цитата:
saba:
В общем лондонского Гайд парка у нас не получилось и наверное не получится никогда.

ну конечно не получится. в "гайд парке" правил и ограничений значительно больше чем у нас и их нужно соблюдать. но тут же очевидно что если рассмотреть участников вашей беседы на 3 страницы как маленький срез общества, то выходит что общество не в состоянии выполнить даже самые простые правила. как то - не оставлять под статьями комментарии не имеющие отношение к статье. равно как частный собственник форума не имеет достаточно воли, чтобы требовать соблюдения установленных им же правил. иначе говоря, всем нравится творящийся бардак. ну а в условиях бардака какой может быть гайд парк.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1884
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.23 - 01:37
#5862
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Цитата:
Карачун:
что в этом меморандуме такого, что достойно отдельного упоминания в качестве аргумента с вашей стороны?

Я так полагаю, что ещё в 40-ых, впрочем как и до и после, США преследовали одну цель. Если не развалить СССР, то ослабить мировое влияние, или точнее сказать обозначит своё преимущество. И если СССР всё же развалился, то влияние, действия и попытки на развал России на этом не закончились. Уверен, что Маркс, сам обозначит свою позицию, по заданному вопросу. Просто в контексте текста той ветки, некоторые участники в розовых очках, упорно не хотят видеть этого противостояния. И дискуссия утрируется в примитивной плоскости. Без попыток разобраться во внешне и гео- политической ситуации. Ну так некоторым проще рассуждать. Они так видят. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 06.06.2023 - 01:38]
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