Упырь, вампир или еще кто то.. Пусть я буду хоть кем, и мне не важно, как смотрят на меня защитники детоубийц, но совесть моя будет чиста. Это главное.. Ну а пока что смерть приносят любимые Z-патриотами детоубийцы
Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоисткуВследствие ракетного удара страна-агрессор России по Украине в ночь на 1 июня в Деснянском районе Киева погибли 9-летняя Виктория Ивашко и ее мама. Девочка была дзюдоисткой. Она несколько лет занималась этим видом спорта и мечтала о больших достижениях."Еще в минувшие выходные выходила на татами на соревнованиях в Киеве, одерживала свои первые победы, мечтала о больших достижениях. Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный... Но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо", – написал президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.
Рыбакина снялась с Роллан Гаррос из за болезни. Очень жаль неплохо шла,но , ничто человеческое и спортсменам не чуждо, температура, головная боль, наверное летний грипп. У самого примерно то же самое, только без температуры. Самое странное, на улице жара, а тут простуда
saba: В общем лондонского Гайд парка у нас не получилось и наверное не получится никогда.
ну конечно не получится. в "гайд парке" правил и ограничений значительно больше чем у нас и их нужно соблюдать. но тут же очевидно что если рассмотреть участников вашей беседы на 3 страницы как маленький срез общества, то выходит что общество не в состоянии выполнить даже самые простые правила. как то - не оставлять под статьями комментарии не имеющие отношение к статье. равно как частный собственник форума не имеет достаточно воли, чтобы требовать соблюдения установленных им же правил. иначе говоря, всем нравится творящийся бардак. ну а в условиях бардака какой может быть гайд парк.
Карачун: что в этом меморандуме такого, что достойно отдельного упоминания в качестве аргумента с вашей стороны?
Я так полагаю, что ещё в 40-ых, впрочем как и до и после, США преследовали одну цель. Если не развалить СССР, то ослабить мировое влияние, или точнее сказать обозначит своё преимущество. И если СССР всё же развалился, то влияние, действия и попытки на развал России на этом не закончились. Уверен, что Маркс, сам обозначит свою позицию, по заданному вопросу. Просто в контексте текста той ветки, некоторые участники в розовых очках, упорно не хотят видеть этого противостояния. И дискуссия утрируется в примитивной плоскости. Без попыток разобраться во внешне и гео- политической ситуации. Ну так некоторым проще рассуждать. Они так видят.
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